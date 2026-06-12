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Историјски подухват: У Србији први пут уграђено вјештачко срце дјечаку из Сарајева

Аутор:

АТВ
12.06.2026 09:43

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Двојица мушкараца хирирга у операционој сали оперишу.
Фото: Weverton Oliveira/Pexels

Тим љекара Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње" и Института за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" успјешно је уградио вјештачко срце тринаестогодишњем пацијенту из Сарајева.

Дјечак, којем је због тешког обољења срца уграђено вјештачко срце, добро се опоравља, а љекари кажу да му је овом интервенцијом, првом у Србији и на овим просторима, продужен живот и пружена прилика да дочека неопходну трансплантацију срца.

Кардиохирург Саша Боровић истакао је да је мало центара у свијету који раде овакве захвате.

"Ми смо се дрзнули да померимо границе медицине у овој установи и захваљујући заједничком раду и искуству успели смо да то остваримо", рекао је Боровић за РТС.

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Боровић је напоменуо да је, према узрасту пацијента, ријеч о једном од најрјеђих захвата ове врсте.

"По величини детета, ово је трећи такав случај у свету. Два мања пацијента оперисана су у САД у врхунским центрима, а трећи је сада урађен у Србији", нагласио је је Боровић.

У подухвату су, осим кардиохирурга и кардиолога, учествовали анестезиолози, љекари интензивне његе и медицинске сестре.

Директор Института за здравствену заштиту мајке и дјетета Владислав Вукомановић истакао је да вјештачко срце не представља коначно решење, већ "мост" до трансплантације, која ће бити неопходна када се појави одговарајући донор.

"Веома је важно што је механичка потпора на време обезбеђена. Она може да траје од неколико месеци до неколико година, тако да се надамо да ће наш мали пацијент успешно дочекати трансплантацију срца", рекао је Вукомановић.

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Тагови :

Србија

Срце

Сарајево

Дјечак

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