Колпас у Дубаију: Тренутна ситуација је брутална

Туристичка и пословна мека Блиског истока суочена је с колапсом туризма.
Ресторани и хотели у Уједињеним Арапским Емиратима биљеже значајан пад броја гостију, док послодавци шаљу своје раднике на неплаћено одсуство или им скраћују радно вријеме.
Један од најпосјећенијих градова на свијету, Дубаији трпи огромне посљедице рата на Блиском истоку. Број туриста нагло је опао, због чега бројни услужни објекти затварају своја врата.
"Тренутна ситуација је брутална. Имала сам избор – или да отпустим 30 одсто особља или да смањим плате како бих сачувала радна мјеста. За сада сам се одлучила за ово друго", рекла је Наташа Сидерис, која је прије кризе у Дубаију имала 14 угоститељских објеката са више од 1.000 запослених.
Многи њени ресторани суочавају се са падом прихода од 50 одсто, а има и оних којима су приходи пали за 70 или 80 одсто. Ријеч је углавном о угоститељима који се ослањају на туристе.
Један виши менаџер ланца ресторана рекао је за BBC да је посјећеност њихових објеката пала на 15 до 20 одсто уобичајених бројки, због чега су већ затворили неколико објеката, док у другима раде са минималним бројем запослених.
Цијели туристички сектор, од хотела и ресторана, преко агенција до превозника и аеродрома, осјећа притисак сукоба који је почео 28. фебруара и који је дјелимично захватио Уједињене Арапске Емирате. Власти наводе да је на њихову земљу пало више од 2.400 пројектила и дронова, а у нападима у којима су гађани аеродроми, хотели и стамбене зграде погинуло је 11 особа, док је 185 повријеђено.
Међународни аеродром у Дубаију и даље трпи због тога што национални авиопревозник Емиратес још није успоставио све летове. Попуњеност хотела у Дубаију такође је пала на 15 до 20 одсто уобичајене, тврди Мамун Хмиден, главни комерцијални директор путничке компаније Wego. Како би спасли што могу, бројни хотелски ланци понудили су велике попусте, нарочито током Бајрама. Луксузни ризорти на Палм Џумеири снизили су цијене и до 50 одсто.
Пад економије осећају и страни радници, који чине окосницу тамошњег угоститељства. Многи су послати на неплаћено одсуство или им је скраћено радно вријеме. Иако радно законодавство Емирата дозвољава такву флексибилност, за многе то значи губитак прихода.
"Осјећамо се као да смо се вратили у доба ковида. Страхујемо да бисмо поново могли да изгубимо посао и будемо приморани да се вратимо кући", каже један конобар из јужне Азије који је заједно са колегама послат на неплаћено одсуство без одговора на питање када ће се и да ли ће се уопште вратити на посао.
Утицај сукоба осјећа се на цијелом Блиском истоку. Истраживање компаније Тоурисм Ецономицс наводи да би ове године могло допутовати од 23 до 38 милиона људи мање, што би могло довести до губитака између 34 и 56 милијарди долара, у зависности од трајања сукоба.
"Ако се рат ускоро заврши, могао би да услиједи брз опоравак. Али ако се одужи, мораћемо да почнемо да преиспитујемо цијелу љетњу сезону", рекао је Хмиден.
Власти раде на плановима за оживљавање туризма. Најавиле су и пакет подршке привреди од 272,26 милиона долара, који би требало да важи наредних три до шест мјесеци. Власници пословних простора показаће разумијевање и одложити или смањити кирије. Међутим, ако се сукоб настави, туристички сектор би опоравак могао да доживи тек сљедеће године.
"Имамо довољно новца да преживимо мјесец или два, највише три, а шта онда? Након тога ћемо морати да доносимо теже одлуке. Надам се да нећемо. И да ће се ово лудило ускоро завршити", закључује Сидерис, преноси б92.
