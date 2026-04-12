Васкрс донио праве прољећне температуре: Сунце обасјало Српску

АТВ

АТВ
12.04.2026 08:52

Фото: АТВ

Републику Српску и ФБиХ данас очекује претежно сунчано и топло вријеме.

Током јутарњих часова, на сјеверозападу и мјестимично на истоку земље забиљежено је умјерено до претежно облачно вријеме, док у осталим крајевима преовладава ведро и сунчано небо.

Атмосферске прилике су стабилне, уз слаб и промјенљив вјетар, док у већини предјела влада потпуно затишје.

Важно је напоменути да у протекла двадесет и четири часа нису забиљежене никакве падавине.

Јутро је било најсвјежије на Чемерну, гдје су измјерена свега три степена Целзијусова. У Гацку, Рибнику и Шипову регистрована су четири степена, док је у Хан Пијеску, Мркоњић Граду и Сокоцу измјерено пет степени.

У Билећи, Кнежеву, Новом Граду и Фочи измјерено је шест степени, док је у Бањалуци и Приједору жива у термометру достигла седми подјеоак. Становници Добоја и Сребренице јутро су дочекали на осам степени, док је у Бијељини, Српцу, Вишеграду и Рудом измјерено девет степени. Најтоплији почетак дана забиљежен је у Требињу са измјерених десет степени Целзијусових.

У наставку дана очекује се претежно сунчано вријеме уз постепен развој дневне облачности. Иако ће се у већини предјела задржати суво вријеме, тек локално је у брдско-планинским крајевима, на потезу од запада ка истоку, могућа краткотрајна и слаба киша.

Вјетар ће у првом дијелу дана бити слаб до умјерен. Током поподнева на сјеверу се очекује појачан источни и сјевероисточни смјер, док ће у Херцеговини дувати вјетар јужних праваца. Максималне вриједности температуре ваздуха кретаће се од деветнаест до двадесет и пет степени, док ће у вишим планинским предјелима износити око четрнаест степени.

У највећем граду Српске данас ће бити претежно сунчано и топло. Уз појаву дневне облачности, дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар, који повремено може бити појачаног интензитета. Максимална дневна температура ваздуха у Бањалуци достићи ће двадесет и три степена Целзијусова.

