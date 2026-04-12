Јапанац ухапшен јер је паркирао ауто и заборавио га шест година

Аутор:

АТВ
12.04.2026 08:23

Коментари:

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Фото: Borta/Pexels

Пошто многи станови и кондоминијуми у Јапану немају сопствена паркинг мјеста, уобичајено је да власници возила траже паркинг у близини.

Обично закупљују резервисано мјесто на мјесечном нивоу, али један становник општине Нада у Кобеу очигледно је једне ноћи одлучио да је аутоматизовани паркинг, који се плаћа по изласку, сасвим довољно рјешење. Паркирао је на празно мјесто, изашао из аутомобила и отишао кући.

Међутим, по свој аутомобил се није вратио сутрадан, ни прекосутра... а ни годинама након тога. Колико дуго је возило било тамо? Од априла 2019. године, преноси портал "Japan Today".

Док је овај аутомобил стајао на истом мјесту, пандемија вируса корона је дошла и прошла. Олимпијске игре у Токију су одложене, а потом и одржане. Јапан је постао најпопуларнија туристичка дестинација на свијету. Кроз све ове историјске догађаје, човјек је оставио свој аутомобил на истом мјесту више од шест година, а сада је због тога завршио иза решетака.

Хапшење због „ометања пословања“

Полиција префектуре Хјого објавила је 4. фебруара да је ухапсила власника аутомобила, 47-годишњег мушкарца. Занимљиво је да он није могао бити оптужен за крађу, превару или неплаћање, јер се услуга плаћа тек при изласку са паркинга, а аутомобил је све вријеме био унутра.

Умјесто тога, терети се за насилно ометање пословања (Forcible Obstruction of Business). То је у Јапану широка правна категорија која покрива различите врсте реметилачког понашања у радњама и канцеларијама. Специфичан прекршај у овом случају је тај што је дуготрајним заузимањем мјеста спречавао друге муштерије да користе услугу, чиме је власника паркинга директно лишио прихода.

Дуг већи од 18.000 евра

Власник аутомобила је запослен у шпедитерској компанији, па му логистика око помјерања ствари с једног мјеста на друго вјероватно није страна. На испитивању је признао да је паркирао аутомобил, али је навео да не може да се сјети тачног датума – што је и разумљиво с обзиром на проток времена.

Што се тиче паркинг дуга, цифре су вртоглаве:

  • Укупан износ: више од три милиона јена.
  • Противвриједност: око 18.500 евра.

Могуће је да власник није планирао овакав сценарио, већ су се дани размишљања о поправци или продаји претворили у године немара. С друге стране, поставља се питање и о поступању власника паркинга – како је могуће да напуштено возило није уклоњено пуних шест година?

Надајмо се да ће се овај несвакидашњи правни чвор размрсити и да ће аутомобил на крају пронаћи власника који ће му посветити мало више пажње од пуког остављања на вјечност.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

