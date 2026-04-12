Јапанац ухапшен јер је паркирао ауто и заборавио га шест година

Пошто многи станови и кондоминијуми у Јапану немају сопствена паркинг мјеста, уобичајено је да власници возила траже паркинг у близини.
Обично закупљују резервисано мјесто на мјесечном нивоу, али један становник општине Нада у Кобеу очигледно је једне ноћи одлучио да је аутоматизовани паркинг, који се плаћа по изласку, сасвим довољно рјешење. Паркирао је на празно мјесто, изашао из аутомобила и отишао кући.
Међутим, по свој аутомобил се није вратио сутрадан, ни прекосутра... а ни годинама након тога. Колико дуго је возило било тамо? Од априла 2019. године, преноси портал "Japan Today".
Док је овај аутомобил стајао на истом мјесту, пандемија вируса корона је дошла и прошла. Олимпијске игре у Токију су одложене, а потом и одржане. Јапан је постао најпопуларнија туристичка дестинација на свијету. Кроз све ове историјске догађаје, човјек је оставио свој аутомобил на истом мјесту више од шест година, а сада је због тога завршио иза решетака.
Полиција префектуре Хјого објавила је 4. фебруара да је ухапсила власника аутомобила, 47-годишњег мушкарца. Занимљиво је да он није могао бити оптужен за крађу, превару или неплаћање, јер се услуга плаћа тек при изласку са паркинга, а аутомобил је све вријеме био унутра.
Умјесто тога, терети се за насилно ометање пословања (Forcible Obstruction of Business). То је у Јапану широка правна категорија која покрива различите врсте реметилачког понашања у радњама и канцеларијама. Специфичан прекршај у овом случају је тај што је дуготрајним заузимањем мјеста спречавао друге муштерије да користе услугу, чиме је власника паркинга директно лишио прихода.
Власник аутомобила је запослен у шпедитерској компанији, па му логистика око помјерања ствари с једног мјеста на друго вјероватно није страна. На испитивању је признао да је паркирао аутомобил, али је навео да не може да се сјети тачног датума – што је и разумљиво с обзиром на проток времена.
Што се тиче паркинг дуга, цифре су вртоглаве:
Могуће је да власник није планирао овакав сценарио, већ су се дани размишљања о поправци или продаји претворили у године немара. С друге стране, поставља се питање и о поступању власника паркинга – како је могуће да напуштено возило није уклоњено пуних шест година?
Надајмо се да ће се овај несвакидашњи правни чвор размрсити и да ће аутомобил на крају пронаћи власника који ће му посветити мало више пажње од пуког остављања на вјечност.
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Занимљивости
17 ч0
Занимљивости
20 ч0
Занимљивости
21 ч0
Занимљивости
22 ч0
