Мачетом напао путнике, полиција ликвидирала нападача

12.04.2026 08:09

Мачета
Фото: Pexels

Најмање три особе тешко су повријеђене у крвавом пиру који се догодио на станици Гранд Централ у самом центру Менхетна.

Нападач је преминуо у болници након што је полиција отворила ватру.

Свијет је обишла вијест о застрашујућем инциденту у подземној жељезници Њујорка. Према наводима свјетских медија, мушкарац је у суботу ујутро, око 9:50 часова по локалном времену, потпуно неиспровоциран мачетом насрнуо на три старије особе: мушкарце старе 85 и 65 година, те 70-годишњу жену.

Брза реакција полиције

Полицијски службеници који су се затекли на перону одмах су реаговали и пуцали у нападача како би зауставили даљи покољ. Иако је првобитно хоспитализован у критичном стању, амерички медији, укључујући CNN и Њујорк Пост, потврдили су да је нападач касније подлегао повредама.

Жртве су хитно пребачене у оближњу болницу са тешким тјелесним повредама. Медицинску помоћ примила су и двојица полицајаца који се налазе у стабилном стању.

"Двије невине особе нападнуте су у бесмисленом чину насиља. Захвална сам нашим храбрим полицајцима који су брзо реаговали како би зауставили осумњиченог", изјавила је гувернерка Њујорка, Кети Хочул.

Истрага у току

Извори из полиције наводе да за сада ништа не указује на то да је овај напад повезан са тероризмом. Грађанима је упућен апел да избјегавају шире подручје станице Гранд Централ због увиђаја и великих саобраћајних гужви. Многе линије подземне жељезнице до даљег ће заобилазити ову станицу, преноси Дневник.хр.

