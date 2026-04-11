Ухапшен држављанин БиХ, заплијењен кокаин вриједан 130 милиона

Шпанска полиција ухапсила је једног држављанина Босне и Херцеговине заједно са још девет других у масовној акцији против кријумчарења кокаина у Уелви.
Ријеч је о највећој запљени икада у том приморском граду на југу Шпаније. Тешко наоружана банда прокријумчарила је око 5.000 килограма тешке дроге у Шпанију користећи брзе чамце, стоји у саопштењу шпанске полиције објављеном овог викенда. Кокаин је вјероватно био намијењен низоземском тржишту.
Током рација у два објекта за продају дроге, полицајци су пронашли калашњикове и ГПС ометаче поред мега-пошиљке. Поред држављанина БиХ, ухапшено је и пет Шпанаца, тројица Срба и један Низоземац.
Илегални транспорт дроге обављен је негдје половином марта, али Национална полиција је, из безбједносних разлога, то објавила тек сада. Према саопштењу, банда је огромну пошиљку кокаина довезла у Уелву преко југозападне обале.
Са обале је 5.000 килограма превезено комбијима до складишта у селу Гибралеон ради даље дистрибуције. Већ сљедећег јутра, полиција која је пратила и знала за пошиљку, интервенисала је у моменту када су кријумчари почели дистрибуцију кокаина.
Комби, натоварен са 35 бала (преко 1.000 килограма) кокаина, био је пресретнут на путу, а возач и два члана банде у пратећем аутомобилу су ухапшени.
Иначе, да би обезбиједили изузетно вриједан терет, кријумчари су били наоружани калашњиковима, пиштољима, те ГПС ометачима. Према ријечима полиције, све ово указује да је међународна банда била добро организована и опасна.
Када су схватили с ким имају посла, полиција је под пуним наоружањем упала је у два објекта која су служила као складишта. У Гибралеону, стражари су покушали да побјегну, али су сва петорица осумњичених, укључујући власника складишта, ухапшени.
У другом објекту у Утрери (Севиља) пронађено је још 400 килограма, а тада су ухапшена и посљедња два осумњичена. Шеф Централне бригаде за наркотике Националне полиције, Алберто Моралес, изјавио је током конференције за новинаре да је заплијењена дрога вјероватно била намењена Низоземској и да вриједи више од 130 милиона евра. Дио заплијењене робе приказан је шпанским медијима, укључујући паковања кокаина, ратно оружје, пиштољ глок, мобилне телефоне, возила и новац, преноси портал "Независне".
Шпански судија је одлучио да сви осумњичени остану у притвору. Сумња се да су учествовали у криминалној организацији, а терете се за трговину дрогом, илегално посједовање оружја и крађи аутомобила. Суочавају се са затворским казнама и од по неколико деценија.
