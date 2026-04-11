Договор прије оброка: Гдје су Иран и Америка направили напредак

Аутор:АТВ
Прва рунда преговора између делегација Сједињених Америчких Држава и Ирана у Пакистану завршена је након нешто мање од два сата, а очекује се да наредна рунда услиједи након паузе за оброк.
Како се наводи, обје стране су током прве рунде изнијеле своје максималистичке позиције, а највећи напредак у разговорима постигнут је у вези са нападима Израела на Либан, одмрзавањем иранске имовине и отварањем Ормуског мореуза.
Мировни преговори делегација САД и Ирана у Исламабаду имају за циљ да се постигне споразум о трајном мировном рјешењу, након што је у уторак постигнут двонедјељни прекид ватре.
Делегацију САД предводи амерички потпредсједник Џеј Ди Венс и специјални изасланици Џаред Кушнер и Стив Виткоф, а иранску предсједник парламента те земље Мохамед Багер Калибаф.
Питање Ормуског мореуза и даље је једна од главних спорних тачака у преговорима Ирана и Сједињених Америчких Држава у Исламабаду, објавила је иранска агенција Тасним.
Према наводима агенције, САД се држе својих "екстравагантних" захтјева у преговорима, док Иран инсистира на очувању онога што је постигао током рата против САД и Израела који је почео 28. фебруара.
Тасним наглашава да ће се преговори наставити.
Ал Џазира је претходно пренијела да је прва фаза директних преговора окончана, док делегације размјењују писане приједлоге како би усагласиле ставове о постигнутим договорима. Двије делегације тренутно размјењују текстове, са циљем потврђивања сагласности о договорима постигнутим током данашњих разговора.
Бијела кућа је потврдила да се преговори између САД и Ирана који се одржавају у Исламабаду одвијају директно.
Ово је највиши ниво директне комуникације између Вашингтона и Техерана у посљедњих неколико деценија.
Иранска државна телевизија ИРИБ је саопштила да је Иран започео преговоре тек пошто је америчка страна прихватила одмрзавање средстава Исламске Републике.
Уочи почетка преговора, америчка делегација, на чијем је челу потпредсједник САД Џеј Ди Венс, разговарала је са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом. Дипломатски извори у Исламабаду наводе да Пакистан улаже велике напоре на највишем нивоу како би осигурао да САД и Иран одрже директне преговоре – уз учешће Пакистана.
