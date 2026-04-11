Хвала Алаху: Трамп проговорио након почетка преговора с Ираном

11.04.2026 18:58

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп проговорио је након почетка преговора и изјавио да Иран "увелико губи" на почетку разговора у Исламабаду, јавља ББЦ.

У опширној објави на мрежи Трут, Трамп тврди да медији "воле говорити да Иран побјеђује када, заправо, сви знају да губе и то много".

Затим је поновио тврдње које је његова администрација изнијела током сукоба.

"Њихова морнарица је нестала, њихово ваздухопловство је нестало, њихов противваздушни апарат је непостојећи, радар је мртав, њихове творнице пројектила и дронова су углавном уништене заједно са самим пројектилима и дроновима, а што је најважније, њихове дугогодишње вође више нису с нама, хвала Алаху", казао је Трамп.

Након што је споменуо да Иран поставља морске мине, Трамп је навео да САД сада почиње "чишћење Хормушког мореуза као услугу земљама широм свијета".

