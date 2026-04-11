Хвала Алаху: Трамп проговорио након почетка преговора с Ираном

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп проговорио је након почетка преговора и изјавио да Иран "увелико губи" на почетку разговора у Исламабаду, јавља ББЦ.
У опширној објави на мрежи Трут, Трамп тврди да медији "воле говорити да Иран побјеђује када, заправо, сви знају да губе и то много".
Затим је поновио тврдње које је његова администрација изнијела током сукоба.
"Њихова морнарица је нестала, њихово ваздухопловство је нестало, њихов противваздушни апарат је непостојећи, радар је мртав, њихове творнице пројектила и дронова су углавном уништене заједно са самим пројектилима и дроновима, а што је најважније, њихове дугогодишње вође више нису с нама, хвала Алаху", казао је Трамп.
Након што је споменуо да Иран поставља морске мине, Трамп је навео да САД сада почиње "чишћење Хормушког мореуза као услугу земљама широм свијета".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму