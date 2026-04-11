Васкршње примирје ступило на снагу

Васкршњи прекид ватре са Украјином који је прогласио руски предсједник Владимир Путин ступио је на снагу данас поподне и трајаће до недјеље у поноћ.
Путин је у четвртак, 9. априла прогласио прекид ватре поводом православног празника Васкрса од 16.00 часова по московском времену 11. априла до краја дана 12. априла.
Руска православна црква је поздравила овај потез.
Украјински предсједник Владимир Зеленски је рекао да ће и Кијев поштовати прекид ватре.
