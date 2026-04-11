Васкршње примирје ступило на снагу

АТВ
11.04.2026 17:38

Фото: Tanjug / AP / Iryna Rybakova

Васкршњи прекид ватре са Украјином који је прогласио руски предсједник Владимир Путин ступио је на снагу данас поподне и трајаће до недјеље у поноћ.

Путин је у четвртак, 9. априла прогласио прекид ватре поводом православног празника Васкрса од 16.00 часова по московском времену 11. априла до краја дана 12. априла.

Руска православна црква је поздравила овај потез.

Украјински предсједник Владимир Зеленски је рекао да ће и Кијев поштовати прекид ватре.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

