Познато ко је данас прошао кроз Ормуски мореуз

Кроз Ормуски мореуз данас је прошло неколико бродова, међу којима су углавном кинески танкери и трговачки бродови за превоз неупакованог сувог терета, показују подаци о праћењу кретања бродова на интернет страници MarineTraffic.
Кинески брод за суве терете прошао је кроз Ормуски мореуз послије поноћи, након што је кренуо из ирачке луке Ум Каср пре скоро месец дана, преноси Си-Ен-Ен.
Два кинеска танкера за сирову нафту, сваки са капацитетом од око 300.000 тона, који су приказани као натоварени, прошли су кроз мореуз касније данас а оба брода су пловила близу иранске обале.
Танкер за течни природни гас под заставом Боцване успио је да стигне до Оманског залива, након што се јуче вратио послије неуспјешног покушаја да прође кроз Ормуски мореуз.
Кроз Ормуски мореуз и даље пролази мали проценат бродова у односу на нормалан саобраћај, који је износио око 100 бродова дневно, а подаци о кретању бродова показали су да су јуче само два брода за расуте терете прошла кроз тај мореуз.
Иранска новинска агенција Тасним данас је пренијела да је на трилатералним преговорима у Исламабаду Иран "задржао тренутне услове за транзит танкера кроз Ормуски мореуз", као одговор на кршења споразума о прекиду ватре, за које је навео да представљају израелски напади на проирански милитантни покрет Хезболах у Либану.
Иран је саопштио да бродови могу проћи кроз мореуз само уз његово одобрење.
У Исламабаду се данас одржавају преговори делегација Сједињених Америчких Држава и Ирана, које предводе потпредсједник САД Џеј Ди Венс и предсједник иранског парламента Мохамед Багер Калибаф, уз посредовање Пакистана, на којима је једна од тачака о којима се расправља и отварање Ормуског мореуза.
