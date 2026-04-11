Орбан: Будимпешта разговара са савезницима унутар и ван ЕУ

Аутор:АТВ
Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да Мађарска координира питање санкција, али и положај Будимпеште са партнерима, савезницима унутар и ван ЕУ.
"Ми нећемо никад склапати споразуме који су против интереса чланица блока. Ми припадамо Унији", навео је Орбан на Иксу.
Он је додао да то посебно треба да схвате они који Будимпешти блокирају испоруке нафте и они који не чине ништа поводом тога.
Ingerencja zza granicy w węgierskie wybory jest niedopuszczalna, to co się dzisiaj dzieje przekroczyło już wszelkie granice— 🇭🇺Viktor Orbán PL🇵🇱 (@OrbanPl) April 11, 2026
Dla nas to są wybory dotyczące naszej przyszłości, dla obcych - nie. Oni grają o wysoką stawkę - o Ukrainę i włączenie jej do EU.pic.twitter.com/EWnznNNTGg
"Појединци на листи санкционисаних нису само од интереса за Русију већ и за друге земље. Ми о томе разговарамо и са Русијом и са Бриселом, а са времена на вријеме и са Американцима", рекао је Орбан.
Он је додао да постоје одређене земље ЕУ са којима посебно разговара и координира о овим питањима.
