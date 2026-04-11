Орбан: Будимпешта разговара са савезницима унутар и ван ЕУ

11.04.2026 15:15

Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да Мађарска координира питање санкција, али и положај Будимпеште са партнерима, савезницима унутар и ван ЕУ.

"Ми нећемо никад склапати споразуме који су против интереса чланица блока. Ми припадамо Унији", навео је Орбан на Иксу.

Он је додао да то посебно треба да схвате они који Будимпешти блокирају испоруке нафте и они који не чине ништа поводом тога.

"Појединци на листи санкционисаних нису само од интереса за Русију већ и за друге земље. Ми о томе разговарамо и са Русијом и са Бриселом, а са времена на вријеме и са Американцима", рекао је Орбан.

Он је додао да постоје одређене земље ЕУ са којима посебно разговара и координира о овим питањима.

