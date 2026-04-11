Logo
Large banner

Венс разговарао са пакистанским премијером

Аутор:

АТВ
11.04.2026 13:02

Коментари:

0
Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.
Фото: Tanjug/AP/Jonathan Ernst

Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс, који предводи америчку делегацију на разговорима са Ираном, одржао је билатерални састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду, саопштила је Бијела кућа.

У саопштењу се наводи да су у делегацији САД били и специјални изасланик предсједника Доналда Трампа Стив Виткоф и зет предсједника Џаред Кушнер.

У пакистанској делегацији били су министар унутрашњих послова Мохсин Накви и министар спољних послова Исхак Дар.

У Исламабаду данас почињу преговори представника САД и Ирана о окончању сукоба.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Пакистан

Трамп Иран преговори

Џеј Ди Венс

Иран

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner