Венс разговарао са пакистанским премијером

Аутор:АТВ
Коментари:0
Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс, који предводи америчку делегацију на разговорима са Ираном, одржао је билатерални састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду, саопштила је Бијела кућа.
У саопштењу се наводи да су у делегацији САД били и специјални изасланик предсједника Доналда Трампа Стив Виткоф и зет предсједника Џаред Кушнер.
У пакистанској делегацији били су министар унутрашњих послова Мохсин Накви и министар спољних послова Исхак Дар.
У Исламабаду данас почињу преговори представника САД и Ирана о окончању сукоба.
