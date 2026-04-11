Logo
Large banner

Лидл повукао неочекиван потез

Аутор:

АТВ
11.04.2026 17:02

Коментари:

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац
Фото: Pixabay/ChriskyKey

Њемачки дисконтни трговачки ланац Лидл повукао је неочекиван потез и почео изградњу свог првог паба, који би требао бити отворен овог љета.

Како јавља "ЦНН", објекат ће се налазити у Дандоналду, предграђу Белфаста у Сјеверној Ирској, уз једну од постојећих Лидлових трговина.

Мирјана Пајковић

Србија

Мирјана Пајковић и Војислав Шешељ ''заратили'' у студију

Уз паб ће бити отворена и продаваоница алкохолних пића, у којој ће купци моћи пронаћи Лидлову понуду вина, пива, цидера, жестоких пића и ликера, сазнаје "ЦНН".

Планирани паб имаће капацитет од 60 сједећих мјеста и простираће се на површини од око 60 квадратних метара.

20 година традиције

Регионални директор Лидла за Сјеверну Ирску, Гордон Круикшанкс, истакнуо је како Лидл у Дандоналду дјелује више од 20 година, али да купци до сада нису имали приступ пуном асортиману производа, посебно алкохолним пићима.

"Дандоналд је град који биљежи значајан раст становништва, што је повећало потребу за угоститељским објектима попут пабова", поручио је он.

Един Џеко

Фудбал

Џеко на опоравку у Београду доживио велико изненађење

Пројекат долази након што је Лидл прошле године добио судски спор везан уз издавање дозволе за рад.

Високи суд одбацио је жалбу конкурентског трговца који је тврдио да нова локација није прикладна и да не постоји довољна потражња.

Суд је у пресуди навео како овакав концепт представља новину на тржишту, али да законски оквир не спречава иновације у начину пословања угоститељских објеката.

Мапа незапослености

Економија

Интернетом кружи нова мапа: Подаци за БиХ су забрињавајући

Према законима у Сјеверној Ирској, дозволе за продају алкохола издају се ограничено, но могуће их је пренијети са једног објекта на други сличне намјене, што је омогућило реализацију овог пројекта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лидл

Кафић

Сјеверна Ирска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.

Свијет

Познато ко је данас прошао кроз Ормуски мореуз

1 ч

0
Танкери у Ормуском мореузу

Свијет

Огроман број танкера се креће према САД, Трамп открио зашто

2 ч

0
Иранска делегација у посјети, коју предводи предсједник иранског парламента Мохамед Багер Галибаф, трећи слијева, састаје се са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду, Пакистан, у суботу, 11. априла 2026. године.

Свијет

Иран подвукао црвену линију: "Прст на окидачу"

2 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Будимпешта разговара са савезницима унутар и ван ЕУ

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Тукли и понижавали радника Хитне помоћи

17

45

Драма на Сави: Полиција спасила дијете и мушкарца након превртања чамца

17

44

Возачи, опрез: Седам клизишта и одрона успорава саобраћај

17

38

Васкршње примирје ступило на снагу

17

26

Далековод пао на воз, има повријеђених

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner