Лидл повукао неочекиван потез

Њемачки дисконтни трговачки ланац Лидл повукао је неочекиван потез и почео изградњу свог првог паба, који би требао бити отворен овог љета.
Како јавља "ЦНН", објекат ће се налазити у Дандоналду, предграђу Белфаста у Сјеверној Ирској, уз једну од постојећих Лидлових трговина.
Уз паб ће бити отворена и продаваоница алкохолних пића, у којој ће купци моћи пронаћи Лидлову понуду вина, пива, цидера, жестоких пића и ликера, сазнаје "ЦНН".
Планирани паб имаће капацитет од 60 сједећих мјеста и простираће се на површини од око 60 квадратних метара.
Регионални директор Лидла за Сјеверну Ирску, Гордон Круикшанкс, истакнуо је како Лидл у Дандоналду дјелује више од 20 година, али да купци до сада нису имали приступ пуном асортиману производа, посебно алкохолним пићима.
"Дандоналд је град који биљежи значајан раст становништва, што је повећало потребу за угоститељским објектима попут пабова", поручио је он.
Пројекат долази након што је Лидл прошле године добио судски спор везан уз издавање дозволе за рад.
Високи суд одбацио је жалбу конкурентског трговца који је тврдио да нова локација није прикладна и да не постоји довољна потражња.
Суд је у пресуди навео како овакав концепт представља новину на тржишту, али да законски оквир не спречава иновације у начину пословања угоститељских објеката.
Према законима у Сјеверној Ирској, дозволе за продају алкохола издају се ограничено, но могуће их је пренијети са једног објекта на други сличне намјене, што је омогућило реализацију овог пројекта.
