Џеко на опоравку у Београду доживио велико изненађење

Аутор:АТВ
Капитен фудбалске репрезентације Босне и Херцеговине Един Џеко, посљедњих дана борави у Београду, гдје се опоравља од повреде.
Џеко је доживио повреду рамена у финишу утакмице против Италије у баражу за пласман на Свјетско првенство.
"Змајеви" су изборили пласман на Мундијал, а још увијек није познато да ли ће се од 11. јуна на тлу САД, Канаде и Мексика налазити и искусни нападач.
Џеко се у Београду очигледно осјећа као код куће. То се видјело и приликом боравка у једном ресторану, гдје га је сачекало изненађење.
"Срећан одлазак на Свјетско првенство, капитену", писало је у поруци, што је одушевило репрезентативца БиХ који се одмах похвалио на друштвеним мрежама.
Џеко је у Београду сазнао лијепе вијести. Иако су прве информације о повреди рамена биле песимистичне, "Дијамант" је избјегао најтежу повреду и неће ићи на операцију.
