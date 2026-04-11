Примирје пукло потпуно: И друга страна отворила ватру

Након Украјине и Русија је прекршила примирје поводом Васкрса које је прогласио Кремљ, након што је напала украјинске положаје дроновима.
Напад је потврдио Серхиј Колесниченко, официр за комуникације у 148. одвојеној артиљеријској бригади Украјине.
Он је навео да је, иако је артиљеријска ватра престала у сектору у којем дјелује његова бригада, на раскрсници региона Доњецк, Дњепропетровск и Запорожје, руска војска наставила да користи дронове за нападе на украјинске положаје.
"Украјинске снаге одговарају тишином на тишину и ватром на ватру", рекао је Колесниченко.
Руски предсједник Владимир Путин у четвртак је прогласио 32-часовно примирје поводом православног Ускрса, наредивши руским снагама да обуставе непријатељства од 16 часова у суботу до краја недеље.
Украјински предсједник Володимир Зеленски обећао је да ће поштовати примирје, описавши га као прилику за напредак мировних иницијатива. Међутим, упозорио је да ће услиједити брза војна реакција на свако кршење.
"Ускрс би требало да буде вријеме тишине и безбједности. Ускршње примирје би такође могло постати почетак стварног напретка ка миру. Сви разумијемо са ким имамо посла. Украјина ће поштовати примирје и одговарати стриктно истом мјером", написао је Зеленски у суботу.
Украјина је раније предложила Русији паузу у нападима на енергетску инфраструктуру током ускршњих празника.
Претходни покушаји примирја имали су мали ефекат, при чему су обје стране оптуживале једна другу за кршење договора.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков је у петак описао Путинов потез као "хуманитарни" гест.
Додао је да ипак Москва остаје фокусирана на свеобухватно рјешење засновано на њеним дугогодишњим захтјевима – што је кључна тачка неслагања која је спречила постизање договора.
Подсјећамо, украјинске снаге извеле су напад на Курску област током васкршњег примирја, а у удару на бензинску пумпу у Лгову повријеђене су три особе, међу њима и једногодишње дијете, саопштио је губернатор региона Александар Хинштејн.
Према његовим ријечима, дијете је задобило гелерску повреду главе, а у нападу су повријеђени и његова мајка и један мушкарац, који су превезени у болницу.
Хинштејн је навео да је напад изведен послије 16.00 часова, односно након ступања на снагу примирја, пренио је "Спутњик".
