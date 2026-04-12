Отворена биралишта на парламентарним изборима у Мађарској

12.04.2026 07:49

Парламентарни избори у Мађарској. Жена гласа на бирачком мjесту у Будимпешти.
Фото: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Јутрос у 6.00 часова отворено је 10.047 бирачких места у Мађарској и очекује се да ће до вечерас у 19.00 часова гласати око 7,5 милиона бирача, пренијели су данас мађарски медији.

Национална изборна канцеларија (НВИ) ће информисати јавност о излазности седам пута током изборног дана и то у 7, 9, 11, 13, 15, 17 и 18.30 часова, преноси "Мађар Немзет".

Објављивање прелиминарних резултата почеће убрзо након затварања бирачких места, а очекује се да ће до 23.00 часа вечерас бити обрађено 92-95 одсто гласова.

У Мађарској се данас одржавају парламентарни избори на којима право гласа има више од 8,1 милиона бирача, а према подацима Националне изборне канцеларије, путем поште из других земаља може да гласа скоро пола милиона мађарских држављана, највише из Румуније и Србије.

Према анкетама јавног мњења, главни ривали су странка Фидес актуелног мађарског премијера Виктора Орбана и проевропска странка Тиса, коју предводи Петер Мађар.

На изборима, који се одржавају у 106 изборних јединица, биће изабрано 199 посланика Народне скупштине Мађарске.

Рок за објављивање резултата избора је 18. април, док коначни резултати треба да буду објављени до 4. маја.

За странке, цензус за улазак у парламент је освајање пет одсто гласова.

Мађарског премијера бира парламент простом већином гласова, а мађарски предсједник подноси предлог за мандатара нове владе, који је обично кандидат странке која је побиједила на изборима, а парламент затим гласа о номинацији, пише Танјуг.

