Додик након огромног успјеха: Ово је најбоље што Српска има

Ово је најбоље што Република Српска има у омладинској кошарци, поручио је Милорад Додик након пласмана јуниора Игокее у финале ФИБА Лиге шампиона.
"Свака побједа је лијепа, ништа љепше нема него побјеђивати. Честитам овим момцима у јуниорком саставу Игокее на уласку у финале Лиге шампиона", истакао је Додик и додао:
"Ми смо први освајачи ове лиге прије неколико година. Мислим да имамо добар тим. То су момци који овдје редовно тренирају. Ово је најбоље што има Република Српска у овом омладинском спорту".
Још једном је честитао младим играчима на огромном успјеху и истакао да не сумња у још већи корак.
"Финале против Ритаса, то је једна озбиљна екипа. Али, знам карактер ових момака и мислим да ће то бити све у реду", нагласио је Додик.
