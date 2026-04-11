Јуниори Игокее јасно поручују: Идемо по трофеј ФИБА Лиге шампиона!

Аутор:Андреј Кнежевић
Млади кошаркаши Игокее стигли су до великог успјеха пласиравши се у финале јуниорског турнира ФИБА Лиге шампиона.
Јуниори Игокее у полуфиналу су, у одличној утакмици, савладали вршњаке из Остендеа резултатом 83:73, а бриљирао је Ђорђе Ђукановић са 19 поена.
“Желим да честитам свом стручном штабу и публици која нас је бодрила од прве секунде до краја, такође и мојим саиграчима. Била је борба од почетка меча, али били смо на супер енергетском нивоу и изнијели смо ово сви заједно. Сада идемо да освојимо турнир.” рекао је Ђукановић.
У финалу их чека екипа Лијетувос Ритаса.
“Јако добра екипа, али тренутно само себе гледамо. Тако да, ако будемо исто на овако енергетском нивоу, мислим да за нас неће бити проблема.” пун је оптимизма Ђукановић
Одличну партију пружио је и Огњен Перишић који је убацио 16 поена
“Кренули смо мало слабије, али тренер нас је дигао и много нам је значила публика која нам је дала велики вјетар у леђа да преокренемо утакмицу.” рекао је Перишић.
Кошарка
ФИБА Лига шампиона: Јуниори Игокее у финалу!
Поносан на екипу коју предводи са клупе био је и Јован Мирковић, тренер јуниорске селекције Игокее
“Честитам мојим момцима што су, прије свега, показали карактер пред домаћом публиком и одбраном, само одбраном, смо успјели да побиједимо ову утакмицу. Имамо мало одмора па ћемо видјети. Лијетувос Ритас је озбиљна екипа са пуно преузимања, али мислим да ћу спремити своје момке да покажу свој максимум” рекао је Мирковић
