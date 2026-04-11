Народно вјеровање уочи Васкрса: Ево зашто ноћас не би требало заспати прије поноћи

Старо народно вјеровање каже да на Васкрс не треба заспати прије поноћи, јер се сматра да ће особа која то уради током цијеле године бити поспана, лијена и без енергије. Управо због тога се у многим крајевима овај празник дочекује будно, уз молитву, свијеће и породично окупљање.
Према истом вјеровању, ујутру на Васкрс ваља устати рано, а први оброк требало би да буде васкршње јаје. Сматрало се да се на тај начин обезбјеђује здравље и благостање током цијеле године.
У народу постоји и обичај јутарњег умивања водом у којој су потопљени дријен, босиљак и црвено јаје. Дјецу је, према вјеровању, требало дотаћи црвеним јајетом како би била румена, здрава и весела током цијеле године.
Занимљиво је да су се у неким крајевима Србије, посебно у јужном Банату, Бачкој и Срему, по улицама гдје је пролазила литија палиле ватре или свијеће у прозорима, као знак дочека празника и посебне свечане атмосфере.
Слични обичаји постојали су и у Русији, гдје је постојао обичај да се они који закасне на јутрење полију водом или чак симболично баце у ријеку. Због распрострањености и понекад претјераних облика, овај обичај је у 17. вијеку морао бити и званично забрањен од стране Синода Руске цркве.
Управо због свих ових вјеровања и обичаја, Васкрс се у народу традиционално дочекивао будно, у посебној атмосфери, као један од најважнијих и најсвечанијих дана у години, што он свакако и јесте.
