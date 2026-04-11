Народно вјеровање уочи Васкрса: Ево зашто ноћас не би требало заспати прије поноћи

11.04.2026 13:16

Фото: pexels/Vlada Karpovich

Старо народно вјеровање каже да на Васкрс не треба заспати прије поноћи, јер се сматра да ће особа која то уради током цијеле године бити поспана, лијена и без енергије. Управо због тога се у многим крајевима овај празник дочекује будно, уз молитву, свијеће и породично окупљање.

Према истом вјеровању, ујутру на Васкрс ваља устати рано, а први оброк требало би да буде васкршње јаје. Сматрало се да се на тај начин обезбјеђује здравље и благостање током цијеле године.

У народу постоји и обичај јутарњег умивања водом у којој су потопљени дријен, босиљак и црвено јаје. Дјецу је, према вјеровању, требало дотаћи црвеним јајетом како би била румена, здрава и весела током цијеле године.

Занимљиво је да су се у неким крајевима Србије, посебно у јужном Банату, Бачкој и Срему, по улицама гдје је пролазила литија палиле ватре или свијеће у прозорима, као знак дочека празника и посебне свечане атмосфере.

Слични обичаји постојали су и у Русији, гдје је постојао обичај да се они који закасне на јутрење полију водом или чак симболично баце у ријеку. Због распрострањености и понекад претјераних облика, овај обичај је у 17. вијеку морао бити и званично забрањен од стране Синода Руске цркве.

Управо због свих ових вјеровања и обичаја, Васкрс се у народу традиционално дочекивао будно, у посебној атмосфери, као један од најважнијих и најсвечанијих дана у години, што он свакако и јесте.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

