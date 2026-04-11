Хороскоп за 11. април: Кога данас очекује судбоносни сусрет?

11.04.2026 09:02

Фото: pexels/Jean Neves

Погледајте шта су вам звијезде припремиле за суботу, 11. април 2026. године.

Сазнајте какве вас промјене очекују на пољу љубави, посла и здравља.

Ован

На послу вас чека ситуација у којој ћете морати да реагујете у ходу. Брз рефлекс данас вриједи више од савршене припреме. У љубави, неочекивани комплимент може потпуно да вам поправи расположење. Здравље: Разрдајте се након дужег сједења.

Бик

Један разговор иза затворених врата може утицати на ваш будући статус. Будите смирени и конкретни. У љубави вам прија опуштена атмосфера без тешких тема. Здравље: Обратите пажњу на исхрану у првој половини дана.

Близанци

Дан препун информација – кључ је да одвојите важно од неважног. На послу поставите јасна питања. У љубави вас може изненадити предлог који мијења рутину. Здравље: Потребне су вам кратке менталне паузе на свјежем ваздуху.

Рак

Данас ћете осјетити потребу да заштитите свој пројекат или блиску особу. Држите се тактике „мање ријечи, више рада“. У љубави, искрен коментар разбија напетост. Здравље: Повећајте унос течности.

Лав

Бићете у центру важне расправе, чак и ако то нисте планирали. Ваша реакција доноси вам ново поштовање колега. У љубави се појављује потреба за мало гламура и изласком. Здравље: Савјетује се физичка активност.

Дјевица

Ситница на послу открива ширу слику и даје вам прилику за предлоге. У љубави ствари назовите правим именом, али пажљиво бирајте ријечи. Здравље: Истегните се након рада у сједећем положају.

Вага

Звијезде вас стављају у ситуацију да бирате страну, иако желите неутралност. У љубави је важно да отворено кажете шта вам прија. Здравље: Могућа напетост у предјелу рамена.

Шкорпија

Околности можете преокренути у своју корист само ако не реагујете импулсивно. У љубави је наглашена потреба за дубљом блискошћу и искреним разговором. Здравље: Пријаће вам мир и тишина.

Стријелац

Желите помјерити границе кроз учење или нови задатак. Хумор вам отвара више врата него строга озбиљност. У љубави причајте о заједничким сновима. Здравље: Проведите вријеме на отвореном.

Јарац

Преузимате одговорност коју други избјегавају, што ће изградити вашу репутацију. У љубави су фокусу сигурност и заједнички планови. Здравље: Регулишите ритам сна и оброка.

Водолија

Добијате могућност да испробате другачији начин комуникације. Идеја коју одавно имате данас може добити подршку. У љубави будите искрени, али не и одсјечни. Здравље: Искључите се из дигиталног свијета.

Рибе

Догађаји вас вуку у смјеру који нисте планирали, али то доноси олакшање. Дискретна подршка коју пружите некоме касније ће се исплатити. Здравље: Потребан вам је мирнији крај дана, преноси Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

