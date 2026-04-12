Опасна замка вреба на мрежама: Не насједајте на добро разрађене преваре

Аутор:АТВ
Коментари:0
Друштвеним мрежама поново кружи опасна превара која циља наивне грађане.
Преваранти, под плаштом банкарских службеника, обећавају баснословне суме новца кроз наводно насљедство, користећи презиме или поријекло жртава како би задобили повјерење и извукли новац.
Иако се ради о старом сценарију, ова превара сада долази у новом руху. Једна од потенцијалних жртава је и А. Ђорђевић, која је своје искуство подијелила са јавношћу како би упозорила остале на добро разрађену шему.
"Порука ми је стигла на Фејсбуку од непознате особе која тврди да ради у банци у Турској. Одмах ми је било сумњиво, али сам остала затечена количином детаља које су навели", каже саговорница Курира.
У добро осмишљеном тексту, преваранти тврде да је извјесни господин, истог презимена као жртва, преминуо током пандемије вируса корона, оставивши иза себе невјероватних 22,5 милиона америчких долара.
Наводна банкарска службеница из Истанбула нуди подјелу плијена "пола-пола“, тражећи од жртве да се представи као најближи сродник.
"Вјерујем да је Божија воља да те сада упознам. Сада тражим вашу сарадњу како бих вас представио као најближег сродника насљедника рачуна", наводи се у неписменој поруци која је очигледно пропуштена кроз интернет преводилац.
Инспектори за високотехнолошки криминалитет већ дуго упозоравају на ове методе:
Стручњаци су јасни - на овакве поруке никада не треба одговарати.
"Дјеловало је као лош филм, али вјерујем да би неко могао да повјерује, поготово због новца који се помиње", закључује А. Ђорђевић. Не дозволите да похлепа или лажна нада побиједе разум - иза милионских насљедстава најчешће стоје само празни рачуни и изиграно повјерење.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
12 ч0
Србија
15 ч0
Србија
16 ч0
Србија
16 ч0
Најновије
Најчитаније
09
39
09
31
09
27
09
25
09
14
Тренутно на програму