Без струје остао велики дио српске пријестонице, откривен узрок

Аутор:АТВ
Коментари:0
Због квара на мрежи средњег напона у суботу навече су без струје остали корисници у дијеловима београдских општина Раковица и Чукарица.
Како је речено Танјугу из ЕДС, квар се догодио око 20.40, а екипе су на терену и ускоро се очекује нормализација снабдијевања електричном енергијом.
Без струје су тренутно Петлово брдо, Лабудово брдо, Видиковац, Церак Виногради, Жарково, Кнежевац, Кијево, беле воде, Филмски град...
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму