Logo
Large banner

Орбан: Нећемо дозволити да будемо увучени у рат

Аутор:

АТВ
12.04.2026 08:41

Коментари:

0
Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да неће дозволити да Мађарска буде увучена у рат и неће давати новац за Украјину, нагласивши да ће штитити интересе мађарских породица.

"Због наше дјеце и унука, морамо рећи "не" пријетњи Брисела и странке Тиса, која је у дослуху са њима. Морамо рећи "да" избору Фидес-КДНП", рекао је Орбан гостујући на почетку изборног дана у специјалном издању емисије "Сат правде", преноси "Мађар Немзет".

Он је рекао да би побједом Тисе Мађарска много изгубила и била би увучена у рат.

"Цијела Европа иде ка рату, трошкови породица ће вртоглаво порасти, али ми нећемо давати новац Украјини и заштитићемо породице", рекао је Орбан.

Оцијенио је да оптужбе против Фидеса нису ништа ново и оптужио је опозициону Тису да је своју кампању градила на бијесу и негодовању.

Телефон

"Највише што могу да кажу је да мрзе премијера и то им је важније од безбиједности", рекао је Орбан.

Он је указао да је мађарски изборни систем један од најбезбједнијих у Европи и потврдио да су сви подаци доступни електронски и у писаној верзији, на папиру, уз поруку да је сваки спољни утицај на исход избора немогућ.

"Не само што Мађари у земљи и иностранству прате догађаје на дан избора, већ нас и цијела Европа посматра. Берлин, Варшава и Кијев су се придружили Бриселу и све вријеме су подржавали странку Тиса", рекао је Орбан.

Јутрос у 6.00 часова отворено је 10.047 бирачких места на парламентарним изборима у Мађарској и очекује се да ће до вечерас у 19.00 часова гласати око 7,5 милиона бирача, пренијели су данас мађарски медији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Виктор Орбан

Мађарска

Избори у Мађарској

Кијев

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner