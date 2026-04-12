Орбан: Нећемо дозволити да будемо увучени у рат

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да неће дозволити да Мађарска буде увучена у рат и неће давати новац за Украјину, нагласивши да ће штитити интересе мађарских породица.
"Због наше дјеце и унука, морамо рећи "не" пријетњи Брисела и странке Тиса, која је у дослуху са њима. Морамо рећи "да" избору Фидес-КДНП", рекао је Орбан гостујући на почетку изборног дана у специјалном издању емисије "Сат правде", преноси "Мађар Немзет".
Он је рекао да би побједом Тисе Мађарска много изгубила и била би увучена у рат.
"Цијела Европа иде ка рату, трошкови породица ће вртоглаво порасти, али ми нећемо давати новац Украјини и заштитићемо породице", рекао је Орбан.
Оцијенио је да оптужбе против Фидеса нису ништа ново и оптужио је опозициону Тису да је своју кампању градила на бијесу и негодовању.
"Највише што могу да кажу је да мрзе премијера и то им је важније од безбиједности", рекао је Орбан.
Он је указао да је мађарски изборни систем један од најбезбједнијих у Европи и потврдио да су сви подаци доступни електронски и у писаној верзији, на папиру, уз поруку да је сваки спољни утицај на исход избора немогућ.
"Не само што Мађари у земљи и иностранству прате догађаје на дан избора, већ нас и цијела Европа посматра. Берлин, Варшава и Кијев су се придружили Бриселу и све вријеме су подржавали странку Тиса", рекао је Орбан.
Јутрос у 6.00 часова отворено је 10.047 бирачких места на парламентарним изборима у Мађарској и очекује се да ће до вечерас у 19.00 часова гласати око 7,5 милиона бирача, пренијели су данас мађарски медији.
