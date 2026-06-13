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Тежак удес код Приједора: Четири особе повријеђене, возач "BMW-а" пребачен на УКЦ Српске

Аутор:

АТВ
13.06.2026 10:12

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Тежак удес код Приједора: Четири особе повријеђене, возач "BMW-а" пребачен на УКЦ Српске
Фото: ATV

Четири особе повријеђене су у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила синоћ на магистралном путу Приједор – Сански Мост у мјесту Оштра Лука.

Како наводе из ПУ Приједор, незгода им је пријављена у 23:15.

"Увиђајем на лицу мјеста утврђено је да су у саобраћајној незгоди учествовали А.В. из Приједора управљајући возилом марке “BMW” и С.Б. из Санског Моста управљајући возилом “Peugeot” у којем су се налазила још два лица из Санског Моста.

У овој саобраћајној незгоди возач А.В. је задобио тешке тјелесне повреде и превезен је у Универзитетско-клинички центар Републике Српске у Бања Луци. Тешке тјелесне повреде задобили су путници у возилу “Peugeot”, док је возач С.Б. лакше повријеђен", наводе из ПУ Приједор.

Полицијска управа Приједор апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе, да се придржавају ограничења брзине кретања и не управљају возилом под дејством алкохола или других психоактивних супстанци.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Приједор

ПУ Приједор

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