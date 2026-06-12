Бањалука: Оптужени за крађу 50.000 КМ ослобођен оптужбе

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружни суд у Бањалуци изрекао је ослобађајућу пресуду Мирку Ш. по оптужници за продужено кривично дјело тешке крађе, којим је причињена штета од око 50.000 КМ.
Према оцјени суда тужилаштво током судског поступка није доказало наводе оптужбе.
Оптужницом, Шашићу је на терет стављено да је искориштавао тешко стање и старост оштећене, да би је дужи временски период поткрадао. У оптужници се наводило да је оптужени помагао жртви у свакодневним активностима, а за њу је чак и подизао новац од пензије коју је примала из иностранства. То је искористио како би за себе прибавио имовинску корист.
”На основу члана 298. тачка в) Закона о кривичном поступку Републике Српске оптужени М.Ш. ослобођен је од оптужбе да је починио продужено кривично дјело тешке крађе. Оштећене С.Т. и Ј.Г. упућене су да имовинско правни захтјев могу остваривати у парничном поступку”, саопштио је Окружни суд у Бањалуци.
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