Logo

Бањалука: Оптужени за крађу 50.000 КМ ослобођен оптужбе

Аутор:

Огњен Матавуљ
12.06.2026 14:57

Коментари:

0
Бањалука: Оптужени за крађу 50.000 КМ ослобођен оптужбе

Окружни суд у Бањалуци изрекао је ослобађајућу пресуду Мирку Ш. по оптужници за продужено кривично дјело тешке крађе, којим је причињена штета од око 50.000 КМ.

Према оцјени суда тужилаштво током судског поступка није доказало наводе оптужбе.

Оптужницом, Шашићу је на терет стављено да је искориштавао тешко стање и старост оштећене, да би је дужи временски период поткрадао. У оптужници се наводило да је оптужени помагао жртви у свакодневним активностима, а за њу је чак и подизао новац од пензије коју је примала из иностранства. То је искористио како би за себе прибавио имовинску корист.

”На основу члана 298. тачка в) Закона о кривичном поступку Републике Српске оптужени М.Ш. ослобођен је од оптужбе да је починио продужено кривично дјело тешке крађе. Оштећене С.Т. и Ј.Г. упућене су да имовинско правни захтјев могу остваривати у парничном поступку”, саопштио је Окружни суд у Бањалуци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Окружни суд Бањалука

пресуда

Крађа

Бањалука

ослобођен оптужби

ослобађајућа пресуда

Коментари (0)

Више из рубрике

Бик убио мушкарца на фарми у Србији

Хроника

Бик убио мушкарца на фарми у Србији

3 ч

0
мјесто пуцњаве спомен парк Враца

Хроника

Сергеју Фуртули предложен притвор због пуцњаве на Врацама

4 ч

0
Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.

Хроника

Двије жене ухапшене због џепарења: Крале новац од туриста и ходочасника

5 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Поразбијао све по кући, запалио ауто, па кренуо да скочи у ријеку: Драма у Земуну

5 ч

0

  • Најновије

17

42

Дебата у Савјету безбједности; Русија: Одлука суда о генералу Младићу нехумана и незаконита

17

34

Ухапшен због навођења на проституцију

17

33

Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

17

28

Неизљечива болест побјеђена: „Осјећам се благословено“

17

25

Ужас: Пар тјерао болесног мушкарца да краде, држали га без хране и лијекова

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима