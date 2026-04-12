Крвава киша се креће ка нама, познато када ће бити овдје

Аутор:АТВ
Коментари:0
Прелијеп дан у региону. У већем дијелу је сунчано, уз температуре око 15 степени, док ће максимална температура данас достићи до 20 степени.
У овом тренутку снажан циклон са сјевера Атлантика доноси олујно невријеме сјеверној и западној Европи, док су облаци и хладни фронт са падавинама стигли до Алпа. Истовремено се формирао и секундарни циклон изнад сјевера Африке, са центром над сјеверним Алжиром.
Он условљава јаке олује са грмљавином и обилне падавине од сјевера Алжира преко Туниса до Италије, а овај облачни и падавински систем премијешта се ка Јадрану и нашем подручју, заједно са померањем центра циклона преко севера Туниса и Тиренског мора ка Ђеновском заливу.
Србија и Балкан налазе се у предњем дијелу овог циклона. Снажно висинско јужно струјање са сјевера Африке доноси веома топлу ваздушну масу, а уз њу стижу и честице пијеска и прашине из Сахаре.
Наредних дана над нашим подручјем атмосфера ће бити замућена, па се у предјелима са падавинама очекује и појава "обојених падавина" (тзв. крвава киша). Киша ће садржати честице пустињског пијеска, а њена боја зависиће од концентрације и врсте честица.
Док се над централним Медитераном налази циклон, над истоком Европе је антициклон. Како ће се Србија налазити између ова два система, наредних дана очекује се веома вјетровито вријеме.
У понедјељак и уторак дуваће умјерен до појачан југоисточни вјетар, у кошавском подручју и веома јак, са ударима и преко 50 км/х. На југу Баната и у доњем Подунављу очекују се олујни удари кошаве и до 80 км/х, а најјачи вјетар очекује се у Вршцу.
Вјетровито вријеме задржаће се до сриједе, а најјачи удари кошаве очекују се у понедјељак увече, током ноћи и у уторак ујутру. У сриједу ће кошава слабити, а послије подне вјетар ће скретати на сјеверозападни, најприје у Бачкој, Срему и Подрињу.
Максимална температура биће углавном око 20 степени.
Након данашњег сунчаног дана, наредних дана очекује се више облачности над Србијом. Облаци са сјевера Африке, централног Медитерана и Јадрана већ ноћас стижу до југозапада Србије, а у понедјељак током дана и до осталих крајева.
Од уторка се очекује честа појава кише и локалних пљускова са грмљавином.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму