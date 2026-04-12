Возач хитне помоћи ухапшен због сумње да је убио шест пацијената

Возач хитне помоћи Лука Спада (27) ухапшен је под сумњом да је током транспорта пацијената убио шест старијих особа убризгавањем ваздуха у вене, саопштило је тужилаштво у италијанском граду Форли.
Према наводима истраге, налог за хапшење издат је након резултата обдукције 85-годишње жене Деане Мамбели, која је преминула након превоза из болнице у установу за физикалну терапију, преноси Република. Спада, бивши радник Црвеног крста, раније је био суспендован док је трајала истрага о пет сличних смртних случајева.
Истрага је покренута након смрти 85-годишње пацијенткиње током транспорта у новембру, а обдукција је показала знаке ваздушне емболије, што је указивало на могућу „инјекцију ваздуха“. Током истраге италијанска полиција и карабињери извршили су више претреса, укључујући и просторије погребних предузећа са којима је осумњичени сарађивао.
Осумњичени негира кривицу, тврдећи да је „само возио“ и да су оптужбе засноване на случајним околностима, док је суд одредио притвор због опасности од понављања дјела и утицаја на свједоке. Он се доводи у везу и са смрћу Виторија Бенинија, саксофонисте који је преминуо у 84. години, неколико дана након транспорта у возилу хитне помоћи којим је управљао Спада.
Истрага о свим околностима смрти пацијената и даље је у току, а сви случајеви догодили су се између фебруара и новембра 2025. године током или убрзо након превоза.
