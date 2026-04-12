Возач хитне помоћи ухапшен због сумње да је убио шест пацијената

Аутор:

АТВ
12.04.2026 16:06

Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Возач хитне помоћи Лука Спада (27) ухапшен је под сумњом да је током транспорта пацијената убио шест старијих особа убризгавањем ваздуха у вене, саопштило је тужилаштво у италијанском граду Форли.

Према наводима истраге, налог за хапшење издат је након резултата обдукције 85-годишње жене Деане Мамбели, која је преминула након превоза из болнице у установу за физикалну терапију, преноси Република. Спада, бивши радник Црвеног крста, раније је био суспендован док је трајала истрага о пет сличних смртних случајева.

Владимир Путин

Свијет

Појачана заштита око резиденције Владимира Путина

Истрага је покренута након смрти 85-годишње пацијенткиње током транспорта у новембру, а обдукција је показала знаке ваздушне емболије, што је указивало на могућу „инјекцију ваздуха“. Током истраге италијанска полиција и карабињери извршили су више претреса, укључујући и просторије погребних предузећа са којима је осумњичени сарађивао.

Осумњичени негира кривицу, тврдећи да је „само возио“ и да су оптужбе засноване на случајним околностима, док је суд одредио притвор због опасности од понављања дјела и утицаја на свједоке. Он се доводи у везу и са смрћу Виторија Бенинија, саксофонисте који је преминуо у 84. години, неколико дана након транспорта у возилу хитне помоћи којим је управљао Спада.

Јуниори Борца пети

Кошарка

Јуниори Борца освојили пето мјесто на турниру у Лактасима

Истрага о свим околностима смрти пацијената и даље је у току, а сви случајеви догодили су се између фебруара и новембра 2025. године током или убрзо након превоза.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Италија

Хитна помоћ

Убиство

болница

возач

Прочитајте више

Дјевојка сједи за столом и држи се за главу.

Здравље

Како побиједити синдром прољећног умора?

1 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Трамп бијесан због неуспјеха, најавио потез који ће погодити цијели свијет

2 ч

3
Вријеме на Васкрс предвиђа цијелу годину: Шта значи ако је данас сунчано, а шта ако је кишовито

Занимљивости

Вријеме на Васкрс предвиђа цијелу годину: Шта значи ако је данас сунчано, а шта ако је кишовито

2 ч

0
Меланија Трамп

Свијет

Ко је Аманда Унгаро која пријети Меланији и назива је куч*ом

2 ч

0

Више из рубрике

Појачана заштита око резиденције Владимира Путина

Свијет

Појачана заштита око резиденције Владимира Путина

1 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Трамп бијесан због неуспјеха, најавио потез који ће погодити цијели свијет

2 ч

3
Меланија Трамп

Свијет

Ко је Аманда Унгаро која пријети Меланији и назива је куч*ом

2 ч

0
Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Свијет

Азизи: Бродови ће плаћати пролаз кроз Ормуски мореуз

3 ч

0

