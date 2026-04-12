Logo
Large banner

Азизи: Бродови ће плаћати пролаз кроз Ормуски мореуз

Аутор:

АТВ
12.04.2026 14:52

Коментари:

0
Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.
Фото: Google maps

Сваки брод који жели да прође кроз Ормуски мореуз мораће да плати таксу, рекао је шеф Комисије за националну безбједност и спољну политику иранског парламента Ебрахим Азизи.

- Влада мора да успостави систем управљања и контроле за Ормуски мореуз и Персијски залив. Сваки брод који жели да уђе на основу националних интереса Ирана мора тада да плати пролаз - рекао је Азизи за "РТ".

Жељка Цвијановић

Република Српска

Говорећи о јучерашњим разговорима америчке и иранске делегације у Исламабаду, Азизи је истакао да је САД потребнији мировни споразум него Ирану. Он је напоменуо да Иран не вјерује САД.

Представници Ирана и САД разговарали су јуче у Исламабаду након што је амерички предсједник Доналд Трамп објавио споразум са Техераном о двоседмичном прекиду ватре.

Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс, главни амерички преговарач, објавио је данас да Иран и САД нису успјели да постигну договор током дуготрајних преговора.

Дарко Лазић

Сцена

"Блумберг" је извјестио данас, позивајући се на службе за праћење бродова, да су се два велика нафтна танкера - "Агиос Фануриос 1", који је ишао ка Ираку, и "Шаламар", који је пловио под пакистанском заставом и који је ишао ка Уједињеним Арапским Емиратима - окренули након што је објављен прекид мировних преговора.

Трећи брод, "Момбаса Б" класе "Афрамакс", наставио је пловидбу.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Израел Иран

Ормуски мореуз

Нафта

Ебрахим Азизи

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

17

25

17

20

17

17

17

12

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner