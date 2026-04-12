Азизи: Бродови ће плаћати пролаз кроз Ормуски мореуз

Сваки брод који жели да прође кроз Ормуски мореуз мораће да плати таксу, рекао је шеф Комисије за националну безбједност и спољну политику иранског парламента Ебрахим Азизи.
- Влада мора да успостави систем управљања и контроле за Ормуски мореуз и Персијски залив. Сваки брод који жели да уђе на основу националних интереса Ирана мора тада да плати пролаз - рекао је Азизи за "РТ".
Говорећи о јучерашњим разговорима америчке и иранске делегације у Исламабаду, Азизи је истакао да је САД потребнији мировни споразум него Ирану. Он је напоменуо да Иран не вјерује САД.
Представници Ирана и САД разговарали су јуче у Исламабаду након што је амерички предсједник Доналд Трамп објавио споразум са Техераном о двоседмичном прекиду ватре.
Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс, главни амерички преговарач, објавио је данас да Иран и САД нису успјели да постигну договор током дуготрајних преговора.
"Блумберг" је извјестио данас, позивајући се на службе за праћење бродова, да су се два велика нафтна танкера - "Агиос Фануриос 1", који је ишао ка Ираку, и "Шаламар", који је пловио под пакистанском заставом и који је ишао ка Уједињеним Арапским Емиратима - окренули након што је објављен прекид мировних преговора.
Трећи брод, "Момбаса Б" класе "Афрамакс", наставио је пловидбу.
(СРНА)
