Пекинг окреће нови лист: Кина обнавља везе с Тајваном

Кина је најавила обнову дијела прекинутих веза са Тајваном, укључујући јачање политичке комуникације, поновну успоставу саобраћаја и интензивирање економске и културне сарадње, након посјете лидерке опозиционог Куоминтанга Ченг Ли-вен.
Како је саопштено, планирано је постепено враћање директних авионских линија, као и наставак увоза тајванских пољопривредних и аквакултурних производа који су раније били обустављени. Канцеларија за послове Тајвана при Комунистичкој партији Кине навела је да ће се размотрити успостављање дугорочног механизма комуникације између Пекинга и странке Куоминтанг, уз додатне мјере за олакшавање трговинске размјене.
Предвиђено је и покретање платформе за редовне размјене младих, кроз сарадњу омладинских организација, уз годишње посјете делегација с острва.
Кина планира и унапређење инфраструктуре између обалних дијелова провинције Фуђијен и острва Кинмен и Мацу, укључујући повезивање водоводне, енергетске и саобраћајне мреже, као и могућност изградње мостова. Најављено је и ширење мреже директних летова између Тајвана и кинеских градова попут Урумћија, Сијана, Харбина и Кунминга, уз кориштење новог аеродрома у Сјамену за потребе становника Кинмена.
У економском сегменту предвиђене су олакшице за пласман тајванских производа на кинеско тржиште, као и поједностављење регистрације прехрамбених компанија и подршка малим и средњим предузећима.
На плану културе, Кина ће омогућити емитовање тајванских телевизијских и документарних садржаја, као и сарадњу у продукцији дигиталних формата. Ове најаве услиједиле су након састанка кинеског предсједника Си Ђинпинга и лидерке Куоминтанга, на којем је упућен позив на мир и стабилизацију односа.
