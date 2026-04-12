Око 600 путника остало заробљено након пуцања далековода: Има повријеђених

АТВ
12.04.2026 14:20

Фото: Unsplash

Двије особе су повријеђене, а око 600 путника је заробљено усљед пуцања далековода на жељезничкој релацији Берлин-Минхен.

Пуцање далековода причинило је велику штету и поремећаје у саобраћају.

Полиција је саопштила да се штета процјењује на шестоцифрени износ након инцидента у близини града Цана-Елстер /Захна-Елстер/ у области Витенберг.

Воз компаније ИЦЕ ударио је у оборен далековод, остављајући око 600 путника заробљених.

Жељезнички оператер "Дојче бан" саопштио је да путници треба да очекују кашњења и дуже вријеме путовања. Процијењено је да је додатно вријеме путовања између градова 30 минута.

Власти су саопштиле да је и даље нејасно шта је узроковало пуцање далековода.

Спасилачке операције су успорене због опасности коју представља систем електричне енергије под напоном.

