Око 600 путника остало заробљено након пуцања далековода: Има повријеђених

Двије особе су повријеђене, а око 600 путника је заробљено усљед пуцања далековода на жељезничкој релацији Берлин-Минхен.
Пуцање далековода причинило је велику штету и поремећаје у саобраћају.
Полиција је саопштила да се штета процјењује на шестоцифрени износ након инцидента у близини града Цана-Елстер /Захна-Елстер/ у области Витенберг.
Воз компаније ИЦЕ ударио је у оборен далековод, остављајући око 600 путника заробљених.
Жељезнички оператер "Дојче бан" саопштио је да путници треба да очекују кашњења и дуже вријеме путовања. Процијењено је да је додатно вријеме путовања између градова 30 минута.
Власти су саопштиле да је и даље нејасно шта је узроковало пуцање далековода.
Спасилачке операције су успорене због опасности коју представља систем електричне енергије под напоном.
