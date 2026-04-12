Закуцао се у таблу са цијенама горива на бензинској пумпи: Има повријеђених

Аутор:

АТВ
12.04.2026 13:38

Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

У мјесту Ступари, које се налази на подручју општине Кладањ, у недјељу ујутро, 12. априла, забиљежена је саобраћајна незгода у којој је путничко возило ударило у дио инфраструктуре бензинске пумпе.

Возач је аутомобилом директно ударио и оборио рекламни пано с цијенама горива на Бензинској пумпи, који је постављен испред самог објекта, при чему је на возилу настала велика материјална штета.

Како су за портал Радиосарајево.ба рекли из Оперативног центра МУП-а Тузланског кантона, једна особа је у овој несрећи претрпјела лакше тјелесне повреде.

Увиђај на мјесту догађаја обавили су припадници МУП-а Тузланског кантона.

Аутомобил је усљед удара претрпио значајна оштећења.

