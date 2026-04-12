Пијани возач слетио с пута и ударио у напуштени објекат: Имао забрану управљања возилом до 2029. године

12.04.2026 12:21

На подручју Тузле у петак навече се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је учествовало возило марке Фиат, а према првим информацијама, возач је изгубио контролу над аутомобилом и великом силином ударио у зид једне напуштене зграде.

Од јачине удара оштећен је дио зида објекта, док је на возилу причињена велика материјална штета.

Предњи дио аутомобила је потпуно смрскан, а около су били разбацани дијелови возила, док су оштећења видљива и на фасади.

На мјесто несреће изашли су припадници МУП-а Тузланског кантона, који су затекли возача и обавили потребне провјере. Како сазнаје портал ''Црна-Хроника'', алкотестирањем је утврђено да је имао чак 2,77 промила алкохола у крви, што је вишеструко више од дозвољене границе.

Додатном контролом полиција је утврдила и да се возач налазио под забраном управљања моторним возилом до 2029. године, као и да је аутомобил којим је управљао био нерегистрован и без припадајућих регистарских ознака.

Према доступним информацијама, возач је у овој несрећи задобио тешке тјелесне повреде, те му је указана љекарска помоћ.

Полиција наставља рад на документовању овог случаја, а против возача ће, према свему судећи, бити подузете законом предвиђене мјере.

