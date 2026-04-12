Туга у дому Дарка Лазића: ''Дјеца још увијек не могу да схвате шта се десило''

Уочи васкршњих празника, у њиховом дому и даље влада велика туга, док је највећа подршка Бранки Лазић њен емотивни партнер Драган Пауновић, који се не одваја од ње.

Драган Пауновић је у емотивној исповијести говорио о томе како се породица носи са губитком.

- За Васкрс ће вјероватно нешто организовати највише због дјеце. Искрено, не вјерујем да ће бити право славље, али због њих мора бар мало да се обиљежи, колико год да је тешко. Много је тешко... мени је тешко, а могу да замислим колико је тек њима - истакао је Драган Пауновић.

Говорећи о покојном Драгану Лазићу, Пауновић је нагласио да је ријеч о особи ведрог духа која је знала да орасположи људе и у најтежим тренуцима.

- Нажалост, како је - тако је. Велика је жалост и трагедија. Драган је био један изузетно позитиван дечко, пун енергије и живота. Знао је и у најтужнијим тренуцима да развесели човјека. Баш ми је жао. Шта да вам кажем... Бранка се некако бори, али јој је најтеже. То је нешто најгоре што може да се деси. Подржавам је колико год могу, али ту заправо нико не може много да помогне, мора да научи да живи са тим губитком. Туга никада неће проћи, али живот мора даље, и због унучића, и због Дарка и снајке - рекао је Драган.

Он је додао да су Бранка и снајка Ивана, супруга покојног Драгана, стално заједно и да се међусобно подржавају.

- Снајка Ивана је уз Бранку нон-стоп и много јој значи. Бранка се држи колико може, али дјеца још увијек не могу да схвате шта се десило, мала су. За Васкрс, нажалост, нећу бити ту због обавеза у Аустрији, али и због моје дјеце, јер они живе овдје са мном. Ипак, сљедеће недјеље ћу обавезно доћи и бити ту када буду обиљежавали четрдесет дана. Са Бранком сам у контакту током цијелог дана. Видјели смо се пре неки дан, била је код мене када сам био у Србији. Трудим се да долазим што чешће, макар на један дан недјељно - објаснио је Бранкин партнер.

Пјевач Дарко Лазић је након породичне трагедије боравио на Светој Гори како би се помолио, а према ријечима Пауновића, преузео је бригу о три породице, својој мајци Бранки, као и удовици и дјеци преминулог брата, и настоји да свима буде ослонац у овом тешком периоду.

- Шта да кажем, морају даље. Дивим се како Дарко Лазић све то подноси. Даре је јак, колико год да му је тешко. Мора даље, а свака му част колико је професионалан у свом послу упркос свему. Увијек је ту за све, сада је он глава куће. Желим им много снаге док пролазе кроз најтежи период у животу. И даље не могу да вјерујем да је један такав човјек тако отишао - навео је Пауновић.

