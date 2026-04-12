У овом граду уведена строга забрана паљења на отвореном

Више пожара избило је претходних дана код Шибеника због непажње грађана који су спаљивали биљни отпад, док је један мушкарац ватру запалио како би спријечио напад вукова на стадо оваца и крава.
Пожар на подручју Плано код Раслине избио је у суботу око поднева и угашен је у 15.20 часова. Како преноси Хина, полиција је утврдила да га је изазвала 74-годишња жена приликом спаљивања биљног отпада, саопштила је локална полиција, уз увођење забране паљења на отвореном у Шибенско-книнској жупанији.
Ватра се неконтролисано ширила и захватила површину од око 300 пута 200 метара, при чему су изгорјели суха трава и ниско растиње. У гашењу су учествовала 24 ватрогасца са 10 возила, уз помоћ канадера. Против осумњичене ће бити поднесен оптужни приједлог због прекршаја локалног закона о заштити од пожара.
Истог дана око поднева пријављен је и пожар у мјесту Ширитовци, у засеоку Врањковићи, који је локализован за нешто више од два сата интервенцијом седам ватрогасаца са два возила. Полиција је утврдила да је пожар изазвао 67-годишњи мушкарац спаљивањем биљног отпада, након чега се ватра неконтролисано проширила.
У Полицијској станици Шибеник спроведена је криминалистичка обрада над 68-годишњим хрватским држављанином осумњиченим за довођење у опасност живота и имовине општеопасном радњом или средством. Дан раније, у петак, пријављен је пожар у Лашковици, на предјелу званом Драчевица, који је угашен интервенцијом 22 ватрогасца са девет возила.
Тај пожар изазвао је 68-годишњи мушкарац који је отвореним пламеном запалио траву и ниско растиње како би отјерао вукове од стада оваца и крава. Ватра се потом неконтролисано проширила, при чему су изгорјели борова шума, пет стабала маслина, као и суха трава и ниско растиње. Након спроведене истраге, осумњичени је уз кривичну пријаву предат притворском надзорнику Полицијске управе шибенско-книнске.
Због повећане опасности од избијања пожара и већег броја пожара на отвореном, Ватрогасна заједница Шибенско-книнске жупаније увела је забрану спаљивања на отвореном до даљег. Забрана се односи на спаљивање биљног отпада, сухе траве и корова, паљење логорских ватри, роштиљање на отвореном, као и све друге изворе отвореног пламена који могу изазвати пожар.
