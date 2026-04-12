Овако Зорица Брунцлик обиљежава Васкрс док се опоравља

Пјевачица Зорица Брунцлик привремено се повукла из јавности због здравствених проблема, а како наводе извори блиски њеном окружењу, тренутно се опоравља и очекује се њен повратак пословним обавезама крајем априла.
У међувремену, њен син Ђорђе Тутић подијелио је детаље празничне атмосфере из породичног дома у Крњачи, гдје породица проводи Васкрс.
На објављеној фотографији се види да је у дневној соби упаљен камин, док се на великом екрану смењују мотиви везани за Васкрс - од васкршњег зеца до шарених јаја, преноси Телеграф.
Породична атмосфера и заједнички празнични тренуци у овом периоду Зорици највише значе, а посебно јој прија близина најмилијих и мир у породичном окружењу.
Подсјетимо, Лепа Лукић је изнијела најновије детаље о Зоричином здравственом стању.
"Добро је сада, долазе код ње кући из болнице да је превијају, рекла ми је да јој је пао имунитет мало", открила је Лепа Лукић за "Ало".
Наиме, извор близак продукцији открива да се пјевачица успјешно опоравља након здравствених проблема и да се враћа на снимања крајем априла.
"Зоричин опоравак иде по плану и по прогнозама љекара. Све је како треба и Зорица се ускоро враћа у црвену столицу, гдје је сви жељно ишчекују. Она би требало да се врати на своје мјесто у Пинковим звездама већ крајем априла", открио је извор близак продукцији за Пинк.рс.
