Здравко Чолић открио шта не ради на Васкрс

Иако деценијама важи за једну од највећих звијезда на нашим просторима која увијек ужива у дружењу са публиком и пјесми, легендарни пјевач Здравко Чолић на Ускрс строго избјегава да ради.
Васкршњи празници су за омиљеног пјевача увијек резервисани искључиво за породицу, а иако је понуда за наступе било напретек, он их је редом одбијао.
Здравко Чолић је једном приликом објаснио због чега толико држи до овог празника, присјетивши се ситуације када је одлучно рекао "не" за наступ у иностранству.
"Васкрс је дан радости и мислим да људи то треба да поштују. Једном су ми организовали концерт на Велики петак у Канади, али сам одбио. Нисам желео да радим на тај дан", рекао је својевремено Чола за емисију "Премијера".
Породица пјевача и ове године обиљежава празнике у великом стилу. На фотографијама које је објавила његова кћерка Уна види се пажљиво декорисана трпеза, гдје су у првом плану шарена јаја украшена цирконима, преноси Телеграф.
