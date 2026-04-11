За Васкрс унесите ова четири цвијета у кућу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Спремите се за празник и ова четири цвијета унесите у кућу на Васкрс за мир и срећу. Вјерује се да један од њих непогрешиво наговјештава пунији новчаник.
Васкрс није само празник богате трпезе и шарених јаја, већ онај један дан у години када се цијела кућа буди и чисти од свега што је било лоше. Наши стари су добро знали да природа у ово доба носи невјероватну снагу, а оно што унесете у кућу на Васкрс, према вјеровању, може одредити хоће ли вас до краја године пратити оскудица или ћете коначно осјетити бољитак.
Цвијеће на столу није ту само да лијепо изгледа – оно је стари народни начин да се отјера лоша енергија и призове срећа тамо гдје је мјесецима владала неизвјесност.
Многи гријеше па кућу ките било чиме, не слутећи да одређене биљке, према народним вјеровањима, могу потпуно преокренути срећу у дому.
Постоје четири цвијета која носе снажан симбол мира, док један посебан, јарко жути букет, дјелује као магнет за новац.
Ако желите да вам новчаник више не буде празан и да вам крене набоље, обратите пажњу шта стављате у вазу током васкршњих празника.
Прва ствар коју треба да унесете у кућу на Васкрс јесте зумбул. Његов мирис је толико снажан да се од давнина вјерује како „тјера“ сваку бригу и негативну енергију која се накупила током зиме.
Ако је у дому било превише нервозе или болести, зумбул је, према вјеровању, ту да донесе смирење. Он уноси старинску радост и спокој, а његова боја симболизује наду. Ставите га на средину стола гдје се породица окупља, јер се вјерује да чува укућане и доноси мир током празника.
Лале су цвијеће које се окреће према сунцу и представљају симбол новог почетка. Унијети лале у кућу на Васкрс значи, према народном вјеровању, отворити врата срећи која вам је можда дуго измицала.
Црвене лале симболизују љубав и слогу међу укућанима, док свјетлије боје доносе лакше и мирније дане. Вјерује се да ће година бити успјешна колико је ваза на Ускрс пуна, па многи бирају богат букет као симбол обиља.
Мале љубичице одувијек су биле посебно цијењено прољетно цвијеће. Када их унесете у кућу на Васкрс, вјерује се да доносе здравље укућанима, посебно дјеци.
Најчешће се стављају на прозор или поред иконе, како би их обасјала прва празнична свјетлост. Према народном вјеровању, љубичице чувају дом од немира и доносе тихи, породични мир.
Ако желите да побољшате финансијску ситуацију, један цвијет се посебно издваја. Нарцис, нарочито јарко жути, одавно се повезује са богатством и напретком.
Жута боја симболизује сунце, али и злато. Вјерује се да онај ко унесе букет жутих нарциса у кућу на Ускрс призива финансијски напредак и нове прилике.
Важно је да то буде цијели букет, а не само један цвијет. Поставите их тамо гдје држите важне документе или у просторију у којој највише боравите.
Према вјеровању, овај букет симболично шаље поруку о жељи за напретком и отвара простор за нове могућности.
Није довољно само унијети ове биљке, већ је важно и како се према њима односите. Вода у вазама треба да буде чиста, јер се вјерује да мутна вода симболизује неизвјесност.
Сваки увели цвијет треба одмах уклонити, јер симболизује губитак. Оно што унесете у кућу на Васкрс треба да буде свјеже и пуно живота.
Овај празник многи користе као прилику за нови почетак и уношење позитивне енергије у дом.
Када на ускршње јутро сунце обасја ваш дом испуњен прољетним мирисима, вјерује се да то доноси мир, срећу и благостање за цијелу годину, пише Крстарица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Градови и општине
4 ч1
Свијет
4 ч0
Савјети
4 ч0
Савјети
5 ч0
Савјети
8 ч0
Савјети
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму