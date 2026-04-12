Појачана заштита око резиденције Владимира Путина

Седам нових торњева опремљених системима противваздушне одбране "Панцир" изграђено је око резиденције руског предсједника Владимира Путина у Валдају током марта.
Тиме је њихов укупан број порастао на 27, преноси руски сервис Радио Либерти.
На основу анализе сателитских снимака са сајта "Планет", медиј је извијестио да је изградња седам торњева почела истовремено 17. марта, истог дана када је руско Министарство одбране објавило да је оборило четири украјинске беспилотне летјелице изнад Лењинградске области.
About @kromark s question, how many Pantsir towers Putin needs for his secondary villa in Valdai:
More, than we thought.
Here is another one in the west.
57.940754, 33.132767https://t.co/Lkj8QcxajC pic.twitter.com/tRJQwMBjMp
Неки од нових торњева су већ опремљени ракетним системима земља-ваздух.
Медиј је напоменуо да је противваздушна одбрана око резиденције распоређена у два прстена са различитим радијусима, слично одбрамбеном систему који окружује Москву.
"У резиденцији Валдај, како су новинари Радио Либерти раније утврдили, Алина Кабајева проводи много времена са Путиновим синовима, а за самог руског лидера тамо је изграђена једна од тачних реплика његове канцеларије у Кремљу." (Алина Кабајева је, како пишу светски медији, мајка Путинова два сина – прим. аут.)
Раније је овај медиј објавио да је на територији и око периметра посебне економске зоне Алабуга у Татарстану, гдје Русија производи беспилотне летјелице "Геран" – модификоване верзије иранских дронова "Шахед", изграђено више од 20 торњева опремљених тешким митраљезима, као и неколико платформи наоружаних системима противваздушне одбране "Панцир".
