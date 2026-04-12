Logo
Large banner

Појачана заштита око резиденције Владимира Путина

Аутор:

АТВ
12.04.2026 15:56

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

Седам нових торњева опремљених системима противваздушне одбране "Панцир" изграђено је око резиденције руског предсједника Владимира Путина у Валдају током марта.

Тиме је њихов укупан број порастао на 27, преноси руски сервис Радио Либерти.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп бијесан због неуспјеха, најавио потез који ће погодити цијели свијет

На основу анализе сателитских снимака са сајта "Планет", медиј је извијестио да је изградња седам торњева почела истовремено 17. марта, истог дана када је руско Министарство одбране објавило да је оборило четири украјинске беспилотне летјелице изнад Лењинградске области.

Неки од нових торњева су већ опремљени ракетним системима земља-ваздух.

облачно-временска прогноза

Занимљивости

Вријеме на Васкрс предвиђа цијелу годину: Шта значи ако је данас сунчано, а шта ако је кишовито

Медиј је напоменуо да је противваздушна одбрана око резиденције распоређена у два прстена са различитим радијусима, слично одбрамбеном систему који окружује Москву.

"У резиденцији Валдај, како су новинари Радио Либерти раније утврдили, Алина Кабајева проводи много времена са Путиновим синовима, а за самог руског лидера тамо је изграђена једна од тачних реплика његове канцеларије у Кремљу." (Алина Кабајева је, како пишу светски медији, мајка Путинова два сина – прим. аут.)

Меланија Трамп

Свијет

Ко је Аманда Унгаро која пријети Меланији и назива је куч*ом

Раније је овај медиј објавио да је на територији и око периметра посебне економске зоне Алабуга у Татарстану, гдје Русија производи беспилотне летјелице "Геран" – модификоване верзије иранских дронова "Шахед", изграђено више од 20 торњева опремљених тешким митраљезима, као и неколико платформи наоружаних системима противваздушне одбране "Панцир".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Русија

Систем Панцир

Панцир

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Трамп бијесан због неуспјеха, најавио потез који ће погодити цијели свијет

2 ч

3
Меланија Трамп

Свијет

Ко је Аманда Унгаро која пријети Меланији и назива је куч*ом

2 ч

0
Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Свијет

Азизи: Бродови ће плаћати пролаз кроз Ормуски мореуз

3 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Прерано говорити о распаду Алијансе

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Овакав призор на граничном прелазу Градишка сигурно не памтите

17

25

На овим граничним прелазима су најдужа задржавања

17

20

Тежак удес у Српској, саобраћај потпуно обустављен

17

17

Нереалне сцене у Хрватској: Намјерно постигао аутогол

17

12

Како ријешити проблем надутости након тешке хране?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner