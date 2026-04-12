Вријеме на Васкрс предвиђа цијелу годину: Шта значи ако је данас сунчано, а шта ако је кишовито

Старо народно вјеровање каже: какво је вријеме на Васкрс, таква ће бити и цијела година. Сваког прољећа, с приближавањем највећег хришћанског празника, ове изреке се поново извлаче из шкриње сјећања.
У вријеме прије метеоролошких сателита и рачунарских модела, људи су се ослањали на посматрање природе како би предвидјели шта их чека у мјесецима који долазе - хоће ли љето бити сушно, а јесен плодна. Међутим, колико заиста има истине у тим вијековима старим вјеровањима?
Иако се данас чине као симпатичан дио фолклора, ове изреке, познате и као праностике, некада су биле кључан алат за преживљавање, нарочито у пољопривредним заједницама.
Служиле су као усмена смјерница за планирање сјетве и жетве, сажимајући генерацијска искуства о локалним временским обрасцима.
Једно од најразрађенијих вјеровања, цијелу годину "чита" из времена током Велике недјеље.
Према тој традицији, вријеме на Велики четвртак предвиђа какво ће бити прољеће, Велики петак најављује љето, Велика субота јесен, а сама васкршња недјеља прогнозира надолазећу зиму.
Ако је, на примјер, јутро на Велики петак било сунчано и топло, вјеровало се да ће и почетак љета бити такав. Сличне варијације постоје и у нашим крајевима, гдје се понекад може чути изрека "какво вријеме на Велики петак, таква цијела година".
Иако се детаљи разликују од регије до регије, принцип је исти: један специфичан дан узима се као кључ за предвиђање дугог периода.
Можда најпознатије вјеровање јесте оно које каже: "Ако на Васкрс пада киша, падаће сваке недјеље сљедећих седам недјеља." На прву звучи злокобно, али модерна метеорологија нуди једноставно објашњење.
Прољеће, нарочито април и мај, на нашем је поднебљу ионако најкишовитије доба године. Временски системи тада су врло активни и није необично да се кишни периоди смјењују сваких пет до седам дана, због чега су кишни викенди статистички изгледнији.
Анализе спроведене у Сједињеним Америчким Државама тестирале су ову изреку на подацима из посљедњих десет година. Резултати су показали да се вјеровање ниједном није обистинило.
У години која је била најближа потврди, након кишног Васкрса услиједило је пет кишних недјеља, али не и седам.
Наравно, киша у васкршњим прогнозама није увијек била лош знак. Друга вјеровања говоре да ће, ако падне довољно кише "да смочи џепну марамицу", љетина бити добра.
Британска традиција пак тврди да киша на Васкрс доноси "добру траву, али лоше сијено", сугеришући да би јун, мјесец косидбе, могао да буде влажан.
Чак и да су некад имале смисла, данас је тачност народних прогноза врло упитна из неколико кључних разлога. Први и најочитији су климатске промјене. Вјеровања су настала прије више деценија или чак вијекова, у другачијим климатским условима. Глобално загријавање и измијењени временски обрасци чине старе "законитости" непоузданима.
Други проблем је географско поријекло. Праностика која је можда важила за континенталну климу источне Европе губи смисао након што се "пресели" у подручје с другачијим, на примјер медитеранским утицајима.
Међутим, кључни аргумент против васкршњих прогноза лежи у самој природи празника. Васкрс је празник који се помјера, а његов датум се сваке године мијења у распону од готово мјесец дана.
То значи да се "вријеме на аскрс" једне године односи на крај марта, а друге на крај априла. Упоређивати та два различита дијела прољећа и из њих извлачити закључке за цијелу годину једноставно нема научног смисла.
Упркос свему, неке народне мудрости ипак имају темеља. Неке студије показале су и изненађујућу тачност појединих изрека, попут оне да "мокар мај доноси сушан јун".
