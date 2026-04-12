Пронађено тијело мушкарца који је крајем марта упао у ријеку

АТВ
12.04.2026 14:59

На подручју општине Олово данас је пронађено беживотно тијело мушкарца који је крајем марта упао у ријеку Ступчаницу.

Тијело је пронађено у близини села Солун. На мјесту догађаја присутни су припадници полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона (МУП ЗДК), који осигуравају локацију и подузимају потребне мјере.

Према незваничним информацијама, ријеч је о мушкарцу који је крајем марта нестао након што је упао у ријеку.

Идентитет још увијек није званично потврђен. Очекује се долазак чланова породице, који ће чамцем бити превезени до острва на којем се налази тијело, како би извршили идентификацију. Међутим, локација проналаска и друге околности упућују на то да ријеч о несталом мушкарцу.

Такође, на терен треба стићи и надлежни тужилац.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

