Ко је Аманда Унгаро која пријети Меланији и назива је куч*ом

Аманда Унгаро, бивша манекенка из Бразила, запријетила да ће уништити живот Меланије Трамп у низу жестоких објава на Иксу, само неколико сати прије него што се Меланија у четвртак одрекла свих веза са Џефријем Епстајном.
"Немам више шта да изгубим у животу", објавила је Унгаро рано у четвртак на Иксу.
"Срушићу цијели систем – буди опрезна са мном, ку***", написала је и додала:
"Срушићу твој корумпирани систем, чак и ако је то посљедње што ћу учинити у животу. Ићи ћу до краја – не бојим се. Можда би се ти требала бојати онога што ја знам... ко си ти и ко је твој муж".
У другом одговору на архивирану објаву са Меланијиног бившег налога, Унгаро се заклиње да ће предузети правне мјере против Меланије и њеног, како га назива, "педофилског супруга", уз тврдњу да има дугогодишње везе са бившом манекенком.
Подсјетимо, само дан раније Меланија Трамп је негирала било какву умијешаност у Епстајнов скандал.
"Лажи које ме повезују са срамотним Џефријем Епстајном морају данас престати. Нисам Епстајнова жртва", рекла је Меланија, додајући да је Епстајн није упознао са Доналдом Трампом, преноси "Експрес".
"Свог мужа сам случајно упознала на забави у Њујорку 1998. године. Тај први сусрет са мојим мужем детаљно је документован у мојој књизи 'Меланиа'. Први пут сам се сусрела са Епстајном 2000. године на догађају којем смо Доналд и ја присуствовали заједно. У то вријеме никада нисам упознала Епстајна и нисам имала појма о његовим криминалним подухватима", наставила је.
Тврдила је и да никада није имала сазнања о његовим злостављањима.
"Никада нисам била укључена, нисам учествовала, нисам била на његовом авиону нити посјетила његово приватно острво. Никада нисам правно оптужена нити осуђена за било шта повезано с његовим злочинима...", рекла је прва дама Америке.
Тиме је, међутим, поново скренула пажњу јавности на Епстајнове досијее.
Иначе, манекенка која пријети да ће је разоткрити путовала је као млада дјевојка "Лолита Експресом", приватним Епстајновим авионом у којем је подводио дјевојке моћницима и сам их искоришћавао.
"Познајем те 20 година. Знала си да сам притворена у ИЦЕ-у. Била си присутна у мом животу – сваке године на рођенданима мог сина, чак си водила агенте Тајне службе и била прва која му је честитала, још 2016. Нешто очигледно није било у реду, али ја нисам дио никакве зле мисије која укључује дјецу. Па шта си учинила, Меланија? Покушала си ме умијешати, али ниси успјела – јер имам карактер", рекла је Унгаро Меланији.
Унгаро је, иначе, депортована у Бразил након хапшења због оптужби за превару прошле године. Замполи (56), Трампов посебни изасланик за глобална партнерства, прошлог јуна контактирао је високог званичника Службе за имиграцију и царине (ИЦЕ) како би му пренио да је његова бивша А. Унгаро илегално у земљи, извијестио је прошлог мјесеца "Њујорк Тајмс".
Унгаро је касније депортована, што би се можда догодило и без Замполијеве умијешаности, али тај случај је нагласио колико ће далеко званичници савезне владе ићи да изравнају рачуне током друге Трампове администрације, писао је поменути медиј.
Званичници Министарства унутрашње безбједности (ДХС) рекли су да је притворена и на крају депортована због истекле визе и оптужби за превару. Замполи и Доналд Трамп – заштитни знакови њујоршког ноћног живота током 1990-их – више пута су се присјећали како га је агенткиња за моделе упознала са Меланијом Кнаус у Кит Кет Клубу 1998. након што ју је регрутовала из Словеније.
Замполи је такође једном разговарао о куповини модне агенције са Епстајном, а његово име се неколико пута појављује у документима које је објавило Министарство правосуђа, а који се односе на осуђеног сексуалног преступника, извијестио је "Тајмс".
Но Замполи је инсистирао да није имао близак однос са Епстајном и да се појављује у милионима докумената знатно рјеђе од других истакнутих особа.
"Барем сам био укључен, јер ако ниси на листи, губитник си, зар не", рекао је за "Тајмс" у недавном интервјуу.
Замполи се такође присјетио судбоносног сусрета Меланије и Доналда током интервјуа у петак, након Меланијиног наступа у Бијелој кући, поновивши да их је он, а не Епстајн, упознао.
"Спреман сам да сведочим пред Конгресом ако ме питају", рекао је Замполи за "Скај Њуз" када су га питали како су се Доналд и Меланија упознали.
"И рећи истину – јер ово је потпуна бесмислица".
Унгаро је, у међувремену, за "Тајмс" изјавила да је била 17-годишња манекенка када је стигла у Њујорк 2002. године након што је летјела Епстајновим авионом из Париза са својим француским агентом. Никада више није видјела Епстајна, али је касније те године упознала Замполија и започела с њим романтичну везу дугу двије деценије, почевши од своје 19. године, рекла је за "Тајмс".
Године 2023, након што је Замполи доспио на насловнице због експлицитних текстуалних порука које је наводно послао сексуалној радници, А. Унгаро је прекинула везу, преселила се на Флориду и удала се за љекара из Бразила.
