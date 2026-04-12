Logo
Large banner

Фонд ПИО детаљно објаснио оно што занима будуће пензионере

Аутор:

АТВ
12.04.2026 18:46

Коментари:

1
Фото: АТВ

Фонд ПИО Републике Српске детаљно је објаснио ко и на који начин има право да оствари старосну пензију, те када је потребно поднијети захтјев.

На свом Фејсбук налогу Фонд је поновио да право на старосну пензију има осигураник када наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Хроника

Има више повријеђених: Детаљи тешког удеса у Српској

"Осигураник који нема 65 година живота, право на старосну пензију има када наврши 60 година живота и 40 година пензијског стажа", нагласили су из Фонда ПИО.

Како се рачуна стаж женама

Фонд је објаснио и да жена осигураник има, такорећи, повластице на основу рођене дјеце.

"За свако рођено дијете, жени осигуранику се умањује једна година стажа осигурања прописана условима за остваривање права", објашњавају у овом фонду.

Савјети

Змије од овога бјеже, а након Васкрса га има у изобиљу

Објаснили су да жена која нема навршених 65 година живота, право на старосну пензију има када наврши 58 година живота и 35 година стажа осигурања.

Када је потребно почети процедуру

Оно што је можда и најбитније осигураницима који су на прагу пензије јесте објашњење Фонда када би требало да започну процедуру.

Фонд наводи да за остварење старосне пензије будући пензионер треба да се јаве најмање годину дана унапријед.

Свијет

Невиђена излазност на изборима у Мађарској до 17 сати

"Да се прегледа документација и види да ли требају потврде стажа. За одлазак у старосну пензију од документације је потребан родни лист, овјерена копија радне књижице, текући рачун. Родни лист не може да буде старији од 2012, јер од тада важе трајни родни листови", кажу у Фонду.

Захтјев се предаје према мјесту пребивалишта, мјесту последњег осигурања у најближу пословницу Фонда, поштом или посредством другог носиоца осигурања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пензије

Пензионери

Фонд ПИО

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Овакав призор на граничном прелазу Градишка сигурно не памтите

Друштво

Овакав призор на граничном прелазу Градишка сигурно не памтите

3 ч

0
Гужва на граничном прелазу Градина на излазу из БиХ.

Друштво

На овим граничним прелазима су најдужа задржавања

3 ч

0
Крвава киша се креће ка нама, познато када ће бити овдје

Друштво

Крвава киша се креће ка нама, познато када ће бити овдје

4 ч

0
Васкршњи зец са плавом машном и јајима око њега стоји у трави.

Друштво

Свештеник изнио суров став по питању васкршњег зеца: Како је залутао у хришћанство?

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

Игокеа ипак без Титуле Лиге шампиона, Ритас прејак

20

55

Гуљас: Фидес ће имати већину

20

47

Мађарска избори уживо: Лоше вијести за Орбана на почетку бројања

20

25

Први званични резултати у Мађарској: Орбан или Мађар

20

16

Домаћине у Српској за Васкрс цијене меса пукле у главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner