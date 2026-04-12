Фонд ПИО детаљно објаснио оно што занима будуће пензионере

Аутор:АТВ
Коментари:1
Фонд ПИО Републике Српске детаљно је објаснио ко и на који начин има право да оствари старосну пензију, те када је потребно поднијети захтјев.
На свом Фејсбук налогу Фонд је поновио да право на старосну пензију има осигураник када наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Хроника
"Осигураник који нема 65 година живота, право на старосну пензију има када наврши 60 година живота и 40 година пензијског стажа", нагласили су из Фонда ПИО.
Фонд је објаснио и да жена осигураник има, такорећи, повластице на основу рођене дјеце.
"За свако рођено дијете, жени осигуранику се умањује једна година стажа осигурања прописана условима за остваривање права", објашњавају у овом фонду.
Савјети
Објаснили су да жена која нема навршених 65 година живота, право на старосну пензију има када наврши 58 година живота и 35 година стажа осигурања.
Оно што је можда и најбитније осигураницима који су на прагу пензије јесте објашњење Фонда када би требало да започну процедуру.
Фонд наводи да за остварење старосне пензије будући пензионер треба да се јаве најмање годину дана унапријед.
Свијет
"Да се прегледа документација и види да ли требају потврде стажа. За одлазак у старосну пензију од документације је потребан родни лист, овјерена копија радне књижице, текући рачун. Родни лист не може да буде старији од 2012, јер од тада важе трајни родни листови", кажу у Фонду.
Захтјев се предаје према мјесту пребивалишта, мјесту последњег осигурања у најближу пословницу Фонда, поштом или посредством другог носиоца осигурања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму