Немања градски живот замијенио бизнисом на селу: Ово је његова тајна успјеха

Млади Немања Гавриловић има само 26 година и већ је озбиљан произвођач јаја, иако је прије само годину и по дана имао потпуно другачија интересовања.
Наиме, за нешто више од годину дана и без превеликог знања, али захваљујући интересовању, Немања је на свом имању у Стублинама започео производњу домаћих јаја из слободног узгоја. Али када је одлучио да се томе озбиљно посвети, препреке ка успјеху више нијесу постојале.
"Идеја је дошла прије годину и два-три мјесеца, спонтано кроз разговор", каже Немања за обреновачки РТВ Маг и додаје да је чуо да постоји велика потражња за домаћим јајима и, прије свега, за храном са села.
Како каже, посао је кренуо са мањом количином и убрзо су видјели да посао лијепо иде.
"Трудимо се да пружимо квалитет. Близу смо самог врха и најбољег могућег квалитета. Тестирамо своја јаја", каже Немања, који је задовољан постигнутим резултатима у тако кратком временском периоду. Истиче да је у овом процесу храна најважнија и да је прилагођена кокама.
"Коке су слободне 24 сата, радимо слободан узгој. Имају приступ свјежој води 24 сата, сваки дан им је доступно 800 литара. Имају свјежу детелину, купус, лубеницу када је сезона. Прошле године смо потрошили тону и 800 килограма лубенице. Имамо зелену салату, додатно, кукуруз и сојину сачму уз њихову свакодневну исхрану", каже Немања.
Објашњава да коке добијају зеленило и кукуруз у једном оброку, а у другом готову смјесу која се базира на сунцокретовој сачми, пшеници и кукурузу, монокалцијум фосфату, кречњаку и витаминским додацима.
Немања на свом имању тренутно гаји око 500 кока носиља.
"Коке су веома продуктивне и издржљиве. Имамо око 450 до 460 јаја дневно. Ово варира од њиховог стреса да ли су се десиле падавине, јачи вјетар или је прошла нека животиња. Тог дана може да буде и до 30 јаја мање", каже он.
То значи да Немања има капацитете да произведе више од 12.000 јаја мјесечно. О кокама искључиво брине он сам. У ограђени простор у којем се налазе само он улази како животиње не би доживјеле стрес.
"Јесте напорно, јесте велико одрицање. Потребно је вријеме и континуитет да би кока навикла на вас", прича Немања.
Јаја кока које живе на овом газдинству имају жуманца јарко наранџасте боје, без икаквог мириса, не пуцају, а љуску је тешко разбити.
"То је право домаће јаје", потврђује Немања, чије коке носе и јаја капиталце од 125 грама, што далеко превазилази стандардне величине јајета.
Немања има план да настави да развија своје газдинство и посао, те да сљедеће године оствари производњу од 250.000 до 280.000 јаја на годишњем нивоу. За мјесец дана му стиже још 700 младих кока, а посао се шири на парцелу од 4.000 квадратних метара, преноси Телеграф.
