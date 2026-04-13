Додик: Орбан још није рекао посљедњу ријеч у политици

Аутор:АТВ
Коментари:1
Виктор Орбан није рекао своју задњу ријеч у политици. Жао ми је што је изгубио, он је био мој пријатељ и остаје мој пријатељ, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Он је показао да многе лажи који су њему преписивали у смислу диктатуре, апсолутно изгубљене, јер је он признао изборе без икаквих ограничења је извршио транзицију власи. Остаје да сурађујемо", рекао је Додик.
Доидик је исткао да Република Српска остаје јако захвална за оно што је Орбан учинио.
"Прије свега, разумијевајући нашу позицију, ми смо увијек били на неки начин сами овдје.Осим Србије, Русије имали смо увијек неолиберални свијет који је био против нас, Орбан је ту био глас разума", рекао је Додик.
Он је истакао да Орбану шаље поруку да остају пријатељи и жели што прије да се види са њим да разговарају о томе како ће даље.
"Наше политике су биле познате прије 10 година. Европска унија је на том свом неком фамозном путу злоупотребљавала ситуацију и кроз приче европске интеграција нама наметала централизацију БиХ. Као што смо то одбијали у прошлости, одбијаћемо и у будућности", рекао је Додик на питање новинара АТВ-а какав је став Републике Српске у смислу пута БиХ према Европској унији.
Истакао је да је Република Српска за дијалог.
"Али Европска унија у форми (Луиђи) Сереке која је лажљива каже да је демократија и владавина права када странац дође и наметне закон мимо Устава и било какве праксе у самој Европи, онда ми немамо разлога да им много вјерујемо.
Европа је, као што је то урадила Орбану и нама спријечила финансијске подршке, они то наплаћају, они они су Орбану остали дужни више 25 милијарди неисплаћених средстава према Мађарској, на тај начин су вјероватно утицали на саме изборе", рекао је Додик.
Додик истиче да је Европа у кризи.
"Она није дефинисала своју будућност, уопште се не зна на који ће се начин развијати ситуација у самој Европи", рекао је Додик.
Истакао је да санкције које су уводили Русији су биле погубније за Европу него за саму Русију.
Додао је да је у Европи недостатак лидерства, што је видљиво јер је Европа та која је изгубила конкурентност.
"Ми о свему томе треба да разговарамо, оно што у Сарајеву желе је централизацију и унитаризација БиХ, никакву Европску унију. Ми никакве користи нисмо имали од Европске уније у претходних 4-5 година, ми смо на то навикли, ми смо већ оспособљени", рекао је Додик.
Додик закључује да Српска плаћа неразумну политику коју води Европска унија.
Лидер СНСД-а је истакао да су сви пројекти које је Српска имала са Мађарском, договорени су са Владом Виктора Орбана
"У значајном обиму су већ реализовани, ако дође до прекида,то ће бити једнострани прекид са мађарске стране. Ми смо спремни да идемо даље ако то буде могуће, ако не, без тога смо живјели прије 5-6 година", рекао је Додик.
