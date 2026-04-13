У Републици Српској и ФБиХ током наредне ноћи очекује се киша која ће се сутра проширити на све предјеле, а понегдје ће бити и пљускова са грмљавином.
Киша ће прво почети да пада на југу и западу, а сутра ујутру и средином дана падавине ће се премјештати ка сјеверу и истоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највише кише очекује се на југу и западу, док ће падавине на истоку бити слабе и повремене. До вечери киша ће у већини предјела престати.
Дуваће умјерен југоисточни и источни вјетар, у Херцеговини јак, а током дана ће слабити.
Јутарња температура ваздуха од шест до 14, дневна од 13 на западу до 20 на истоку, а у вишим предјелима од 10 степени Целзијусових.
Метеоролози су све до петка, 17. априла, најавили повремено кишу, а у сриједу понедгје уз јаче пљускове са грмљавином.
На западу ће бити свјежије, а на истоку топлије уз више сунчаних периода и слабу кишу понегдје.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава топло и умјерено до претежно облачно вријеме, уз краће сунчане периоде.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница седам, Кнежево 14, Мраковица 15, Нови Град, Чемерно и Бихаћ 17, Бањалука и Ливно 18, Гацко, Калиновик, Рибник, Србац и Хан Пијесак 19, Бијељина, Добој, Приједор, Соколац и Сански Мост 20, Мркоњић Град 21, Билећа 22, Требиње и Тузла 23, Фоча, Сребреница и Сарајево 24, те Вишеград, Рудо и Зеница 25 степени Целзијусови, пише Срна
Друштво
2 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
8 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
Најчитаније
17
11
17
01
16
53
16
53
16
50
