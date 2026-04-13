Колоне возила на граници са Хрватском и Србијом

Колоне возила чекају данас на излазу из БиХ према Хрватској и у оба смјера на граничним прелазима са Србијом.
Гужва је на граничним прелазима Нови Град, Костајница, Градина, Козарска Дубица, Градишка, Брод, Свилај и Орашје из излазу према Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
На граници са Србијом на излазу из БиХ чека се на Шепку, а у оба смјера на Рачи, Павловића мосту и Каракају.
На осталим граничним прелазима задржавања су краткотрајна.
Из АМС-а су напоменули да се на граници са ЕУ у попуности примјењује улаз/излаз систем /ЕЕС/ за грађане трећих земаља, због чега се и могу очекивати дужа задржавања на граничним прелазима са Хрватском, преноси Срна
