Колоне возила на граници са Хрватском и Србијом

13.04.2026 15:58

Гранични прелаз Градишка – излаз из Републике Српске
Колоне возила чекају данас на излазу из БиХ према Хрватској и у оба смјера на граничним прелазима са Србијом.

Гужва је на граничним прелазима Нови Град, Костајница, Градина, Козарска Дубица, Градишка, Брод, Свилај и Орашје из излазу према Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

На граници са Србијом на излазу из БиХ чека се на Шепку, а у оба смјера на Рачи, Павловића мосту и Каракају.

На осталим граничним прелазима задржавања су краткотрајна.

Из АМС-а су напоменули да се на граници са ЕУ у попуности примјењује улаз/излаз систем /ЕЕС/ за грађане трећих земаља, због чега се и могу очекивати дужа задржавања на граничним прелазима са Хрватском, преноси Срна

Више из рубрике

Сутра киша, понегд‌је пљускови са грмљавином

Друштво

Сутра киша, понегд‌је пљускови са грмљавином

1 ч

0
Урушио се мост код Кључа: Камион пропао, саобраћај обустављен

Друштво

Урушио се мост код Кључа: Камион пропао, саобраћај обустављен

2 ч

0
Немања градски живот замијенио бизнисом на селу: Ово је његова тајна успјеха

Друштво

Немања градски живот замијенио бизнисом на селу: Ово је његова тајна успјеха

5 ч

0
Упозорење за возаче: Учестали одрони на појединим дионицама

Друштво

Упозорење за возаче: Учестали одрони на појединим дионицама

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

11

Скандал тресе Шпанију: Подигнута оптужница против супруге Педра Санчеза

17

01

Уз овај заборављени трик наших бака имаћете саксије пуне цвијећа

16

53

Да ли је Ђоковић завршио са тенисом? Ево шта каже најбољи тенисер свих времена

16

53

Бивши батлер открио како се Ендру понашао иза затворених врата: "Нико није хтио да буде у његовој близини"

16

50

Трамп: Ако ирански бродови приђу блокади, биће уништени

