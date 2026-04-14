Данас је Васкршњи уторак: Ове обичаје треба испоштовати на трећи дан Васкрса

14.04.2026 07:04

Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају трећи дан Васкрса односно Васкршњи уторак којим се и окончава највећи хришћански празник, у славу васкрсења Христовог.

Јучерашњим Васкршњим понедјељком почела је такозвана Свијетла недјеља, која се сматра продужетком Васкрса.

Ова седмица назива се и Томина недјеља, названа по апостолу Томи. Врло је раширен и назив "Бијела недјеља", јер спада у трапаве седмице, током којих се не посте ни сриједа ни петак.

Јучерашњи дан био је у знаку гозби и весеља, посјета рођака, кумова, комшија, пријатеља, родбине која долази из далека, када се сваком госту дарује бојено јаје.

Васкршњи уторак

А данашњи Васкршњи уторак, према народном вјеровању, једини је добар уторак у години. Наиме, наши стари су вјеровали да су сви остали уторци најглупљи дани у недјељи на које се ништа не започиње.

Други дан након Васкрса назива се Свијетли или Васкрсни уторак, а тада се наставља прослављање највећег хришћанског празника, како у црквеним богослужењима, тако и у домовима. Службе су исте као и претходна два дана.

У народу се овај уторак сматра најбољим уторком у цијелој календарској години. Понегдје се у селима одржавају свадбе, јер је жеља да се благодат васкршњих празника пренесе на нове супружнике, а вјерује се и да ће младенци поживјети срећно, дуговјечно и имати много дјеце.

Данашњи, трећи дан празновања Васкрса зове се и Водени, Свијетли уторак, а по вјеровању се сматра и најсрећнијим даном у години. По вјеровању, све што се на овај дан започне биће успјешно, дијете рођено тог дана биће дуговјечно и благословено. Вјерује да је добро тог дана кренути на пут и да ће пут бити успјешан, без препрека и са лијепим исходом. Овај уторак није обичан - он је наставак свјетлости Васкрса и позив да ту свјетлост пренесемо другима, кроз осмијех, молитву и заједништво.

Према народном вјеровању, то је једини добар уторак у години. Добро је ићи у посјету или кренути на пут.

Према предању, у недјељу прије зоре, Марија Магдалена, Марија Јаковљева, Саломија и неке друге жене пошле су са спремљеним миром на Христов гроб.

Велики камен којим је Христов гроб био затворен био је одваљен, а гроб празан. На камену је сједио анђео Господњи, са лицем као муња и одијелом бијелим као снијег.

Стражари војници били су укочени од страха, а онда им се обратио анђео: „Не бојте се, јер знам да Исуса распетога тражите. Није овдје јер устаде, као што је казао… Идите брже и кажите ученицима Његовим да је васкрсао”. Жене и збуњени војници-стражари су одмах отрчали у град да обавијесте јеврејске главаре о оном што су видјели, а народ се јако обрадовао.

Због тога је једина ствар коју у ова три дана вјерници морају да поштују, то да дијеле радост са ближњима. Народно вјеровање каже да они који се оглуше о ово једноставно “правило” пркосе Богу и Христосу и неће им ићи у животу “како треба”.

Свијетла сриједа

Ако је у Свијетлу сриједу небо звјездано, старији људе тврде да ће година бити изузетно родна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

