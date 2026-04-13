Logo
Large banner

Драма у Котор Варошу: Мушкарац пријетио бомбом, полиција га савладала

Аутор:

13.04.2026 20:55

Коментари:

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Права драма одиграла се вечерас у Котор Варошу, у насељу Доња Варош, гдје је једно лице пријетило активирањем ручне бомбе испред породичне куће.

Како Провјерено сазнаје у полицији, око 19.30 часова Полицијска управа Бањалука обавијештена је да се 24-огодишње лице Ј.Б. (24) налази испред куће у Улици Војислава Илића, те да у руци држи ручну бомбу са одстрањеним осигурачем, уз пријетње упућене полицији Републике Српске.

Како сазнаје портал Провјерено, у породичној кући у том тренутку налазиле су се његова мајка и сестра, што је додатно отежало ситуацију на терену.

Полицијски службеници Полицијске станице Котор Варош одмах су изашли на лице мјеста и обезбиједили подручје, док су о догађају обавијештени и Координатор преговарачког тима, као и Јединица жандармерије.

Брзом и професионалном реакцијом полиције, опасност је неутралисана у 20.08 часова, када је осумњичени обезбиједио експлозивну направу од могућег активирања, након чега је лишен слободе.

Он је потом спроведен у просторије Полицијске станице Котор Варош, гдје ће над њим бити спроведена даља криминалистичка обрада.

О свему је обавијештено и надлежно тужилаштво.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора

Свијет

Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора

48 мин

0
Ужас: Младић пронађен на улици у локви крви, преминуо на путу до болнице

Србија

Ужас: Младић пронађен на улици у локви крви, преминуо на путу до болнице

1 ч

0
Скандал на "Букингу": Процурили подаци корисника, провјерите налоге

Занимљивости

Скандал на "Букингу": Процурили подаци корисника, провјерите налоге

2 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Америка распоредила 15 ратних бродова, почела блокада Ормуског мореуза

3 ч

0

Више из рубрике

Ротација на поицијском аутомобилу.

Хроника

Пронађено тијело мушкарца у Сарајеву

3 ч

0
Ужас у БиХ: Ударио жену и дијете аутом па побјегао, убрзо ухапшен

Хроника

Ужас у БиХ: Ударио жену и дијете аутом па побјегао, убрзо ухапшен

3 ч

0
Возило на боку поред пута на бијељинској обилазници

Хроника

Удес на бијељинској обилазници: Ауто преврнуто, полиција на терену!

5 ч

0
Човјек држи у рукама пиштољ.

Хроника

Малољетник осумњичен за убиство држављанина БиХ у Загребу

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

01

Суспендован КК Партизан?

20

58

За Стријелца је почела недјеља великих промјена

20

55

Драма у Котор Варошу: Мушкарац пријетио бомбом, полиција га савладала

20

40

Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора

20

33

Виктор Орбан се огласио дан након изборног пораза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner