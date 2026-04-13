Драма у Котор Варошу: Мушкарац пријетио бомбом, полиција га савладала

Аутор:АТВ
Права драма одиграла се вечерас у Котор Варошу, у насељу Доња Варош, гдје је једно лице пријетило активирањем ручне бомбе испред породичне куће.
Како Провјерено сазнаје у полицији, око 19.30 часова Полицијска управа Бањалука обавијештена је да се 24-огодишње лице Ј.Б. (24) налази испред куће у Улици Војислава Илића, те да у руци држи ручну бомбу са одстрањеним осигурачем, уз пријетње упућене полицији Републике Српске.
Како сазнаје портал Провјерено, у породичној кући у том тренутку налазиле су се његова мајка и сестра, што је додатно отежало ситуацију на терену.
Полицијски службеници Полицијске станице Котор Варош одмах су изашли на лице мјеста и обезбиједили подручје, док су о догађају обавијештени и Координатор преговарачког тима, као и Јединица жандармерије.
Брзом и професионалном реакцијом полиције, опасност је неутралисана у 20.08 часова, када је осумњичени обезбиједио експлозивну направу од могућег активирања, након чега је лишен слободе.
Он је потом спроведен у просторије Полицијске станице Котор Варош, гдје ће над њим бити спроведена даља криминалистичка обрада.
О свему је обавијештено и надлежно тужилаштво.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
