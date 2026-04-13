Америка распоредила 15 ратних бродова, почела блокада Ормуског мореуза

13.04.2026 18:21

Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Више од 15 америчких ратних бродова распоређено је на Блиском истоку да би подржали блокаду Ормуског мореуза, пише "Волстрит џурнал".

Како лист пише, бродови располажу хеликоптерима за операције укрцавања, а поједини могу да усмјере комерцијалне бродове ка одређеним зонама задржавања.

Вашингтон је распоредио носач авиона, неколико разарача са навођеним ракетама, амфибијски јуришни брод и додатне бродове, рекао је морнарички званичник из Централне команде.

Пензионисани морнарички вицеадмирал Кевин Донеган каже да ће ратни бродови вјероватно остати изван Ормуског мореуза да би избјегли потенцијалне пријетње из Ирана.

Централна команда САД почела је да блокира Ормуски мореуз из Оманског залива и Арапског мора, према директиви предсједника САД Доналда Трампа, након што су пропали разговори између Вашингтона и Техерана, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

