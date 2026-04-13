Скандал тресе Шпанију: Подигнута оптужница против супруге Педра Санчеза

Бегоња Гомез, супруга шпанског премијера Педра Санчеза, оптужена је за више кривичних дјела, укључујући трговину утицајем и корупцију у приватном сектору.
Судија Хуан Карлос Пеинадо подигао је оптужницу против Гомезове након вишемјесечне кривичне истраге која је потресла шпанску политику, наводи се у пресуди објављеној данас.
Гомезова ће сада морати да се појави пред судом, пише "Блумберг".
Влада је више пута негирала било какву кривичну одговорност Гомезове.
Како пише шпански лист "Паис", Гомезова ће се појавити пред судом због четири кривична дјела:
Истражни судија је одустао од оптужбе за обављање професије без одговарајућих квалификација, за шта је претходно била под истрагом.
Гомезова је тренутно на службеном путовању у Кини са својим супругом Педром Санчезом.
Шеф мадридског суда пристао је да затвори истрагу и да пред суд изведе друге двије особе које су под истрагом у овом случају: Кристину Алварез, савјетницу Гомезове у палати Монклоа, и бизнисмена Хуана Карлоса Барабеса. Судија је направио овај корак након двије године истраге.
Истрага против Бегоње Гомез услиједила је у априлу 2024. након жалбе групе за борбу против корупције "Манос Лимпијас" (Чисте руке), која има везе са крајњом десницом, писао је раније "Гардијан".
Група је навела да је Гомезова искористила свој утицај као супруга премијера да би наводно обезбиједила спонзоре за магистарски курс на универзитету који је водила.
Шпански медији су у априлу исте године објавили аудио-записе и транскрипте састанка 2014. између једног министра конзервативне Народне партије (ПП) и Хосеа Мануела Виљареха, бившег полицијског инспектора оптуженог за шпијунирање и рад на дискредитацији неких од шпанских политичара.
На снимцима њих двојица разговарају о плановима да шпијунирају оца Бегоње Гомес како би "политички убили Санчеса", пренио је "Гардијан".
